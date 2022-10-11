離鄉別井的故事 ｜前TVB編劇Heidi不幸患癌　移英養病過程超催淚

由金牌監製張志明與《嫁到這世界邊端》幕後班底打造的香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》於昨晚（10日）首播，首集由主持簡淑兒（Jessica） 帶大家到其中一個近年新興的港人移居地諾定咸，找來一位90後YouTuber Heidi 去分享她的故事。Heidi 當年在TVB當了7年編劇，筆下有不少膾炙人口的電視劇集，包括《BB來了》、《寶寶大過天》、《失憶24小時》和《拳王》等等， 可惜在數年前不幸患癌和焦慮症， 為了可以讓身體休息， 決定聽從男友Chris 提議移居到英國養病，同時轉換生活環境，開始她全新的YouTuber事業。

簡淑兒（Jessica）的港開電視全新節目《離鄉別井的故事》首播！（截圖）

首集找來前TVB編劇Heidi做嘉賓！（ IG/@heidis.haven.uk）

Heidi與Chris目前每月以港幣約7,080租住3層大屋，大屋內部裝修以簡約風格為主，溫馨又舒服。正如簡淑兒提到選擇編劇作為職業的人一定是充滿熱誠，而且有遠大的夢想，Heidi亦有提到移民的原因：「我做咗7年編劇，點樣話放低就放底？我過到嚟可以寫到自己想寫嘅嘢，拍啲自己想拍嘅嘢，好似仲有滿足感。」

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簡淑兒坦言一開始聽到Heidi與Chris的移民故事認為他們很任性，但了解過後認為這正正是上一代人遺忘的「勇敢」。Heidi稱當年做編劇時每日上班並不快樂：「好大壓力，而種種原因下我有癌症同焦慮症，患癌嘅時候Chris俾我嘅Support係好少好少，嗰陣佢成日掛住做嘢搵錢，當時我摸到有硬塊嘅時候，佢都冇陪我去Check，確診嘅時候係我自己走入醫生房聽呢個消息。初初我都唔敢話俾屋企人知，因為Daddy有高血壓，我唔敢刺激佢哋。直到化療要剃光頭，戴假髮呃唔到人，但佢哋唔想我有壓力，都表現到好平常。而Chris真係見到我光頭，先真係覺得我病咗。之後分我每一次去醫院打化療針嘅時候都會陪住我。」而節目尾聲，Heidi亦透露曾希望與Chris分手：「佢咁後生，都想佢搵一個更後生更健康嘅女仔⋯⋯」，令人心痛。

Heidi不幸患癌！（截圖）

簡淑兒不禁落淚。（截圖）

加油呀！（截圖）