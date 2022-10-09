開心無敵獎門人｜陳瀅玩到激動爆衫　曾志偉：我都唔知出唔出到街

逢周日晚於TVB播放的綜藝節目《開心無敵獎門人》，今(9 日)晚播出一集嘉賓請到台慶劇《美麗戰場》的一眾演員，分別有 「美麗隊」陳山聰、陳瀅、陳曉華、何依婷、林景程、魯振順、蔡康年、關嘉敏、葉蒨文、 葉泓聲(Gordon)，另一對「戰場隊」則有林盛斌(Bob)、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、丁子朗、黎芷 珊、曾淑雅(Jumbo)。

強勢出場。

首個遊戲「開心無敵啜乒乓」已讓觀眾大飽眼福，兩隊「女神」陳瀅、Jumbo、葉蒨文、朱晨麗、何依婷及關嘉敏傾巢而出落力「啜」，有人索樣依舊、有人失晒儀態，相當有趣。其中遭 Bob 挾持啜波搶分的 Jumbo，百發百中的口技獲李紹堅大讚「好識啜」，嘉樂見狀亦忍不住搞笑謂：「留個電話畀我！」

辣辣壽司變辣辣壽桃包是集「辣辣壽司邊個食」大玩新意思，將辣辣壽司改為「加料」壽桃包，包括有指天椒、麻辣及Wasabi 等口味，非常過癮。繼之前一集被逼連吞 3 件辣辣壽司致噴鼻血後，Bob 本集 再慘遭隊友蔣家旻、Jumbo 等「陷害」，被「質」到滿口都是食剩的辣辣壽桃包，更辣到他標冷汗，場面搞笑。

之後兩位人夫 Bob 與山聰玩「開心無敵拍拍拍」時，瘋狂喪爆「有味」 答案互相傷害，搞到連獎門人都看不過眼煞停比賽:「你呢兩條友吖，我都唔知出唔出到街！」