卡斯拿斯否認與Shakira拍拖後驚爆出櫃　疑似新歡竟然係佩奧爾？

拉丁天后Shakira今年6月踢爆球星男友碧基（Gerard Piqué）連環偷食後宣布分手，結束11年情，同時捲入逃稅風波，不過日前卻傳出與西班牙一代鋼門卡斯拿斯（Iker Casillas）熱戀中。卡斯拿斯個多星期前否認戀上Shakira後，今晚（9日）竟然在Twitter出Post宣布出櫃：「希望你能尊重我，我是同性戀者。（Espero que me respeten: soy gay.）」投下震撼彈後，佩奧爾更在個人Twitter回覆卡斯拿斯，疑似爆出戀情，消息震驚全球球迷及網民！

Shakira因踢爆球星男友碧基（Gerard Piqué）連環偷食而在今年6月宣布分手，結束11年情。（Getty Images）

卡斯拿斯在Twitter出櫃，但現時已經將帖文刪掉。（Twitter截圖）

卡斯拿斯早前被傳搭上拉丁天后Shakira。（Getty Images）

卡斯拿斯與主播女友Sara Carbonero於2016年結婚，可惜兩人在去年3月宣布和平分手，結束5年婚姻。今次卡斯拿斯突然在宣布出櫃10分鐘後，前西班牙國家隊隊友兼巴塞隆拿隊長佩奧斯在帖文留言表示：「Iker，是時候說出我們的故事了。（Es el momento de contar lo nuestro, Iker）」更留下紅色心心及親吻Emoji。

佩奧爾在卡斯拿斯的Twitter留言，疑似爆出戀情。（Twitter截圖）

兩人征戰球場多年，更一齊奪過世界盃。（Getty Images）

事件爆出後，卡斯拿斯現時已經將帖文刪掉。有大批網民看到帖文後，都表示非常驚訝，更有人留言指：「係咪畀人hack？」、「真定假啊？」，但仍有不少球迷力撐表示：「聖卡斯依然係聖卡斯！」、「能成為密友大概總帶著愛」。

卡斯拿斯與佩奧爾一同為西班牙國家隊效力多年。（Getty Images）

西班牙體育報章《阿斯報》在卡斯拿斯出Post宣布出櫃後立即解畫，指他只是不滿近日傳媒散播緋聞，更將他與前國家隊隊友碧基的前度Shakira扯上關係，所以才忍無可忍，以出櫃來諷刺西班牙傳媒。