《酒杯敲鋼琴》黃寶欣兩年前患癌想自殺：子女一走我就很辛苦孤獨

五年前的《流行經典五十年》，重召了黃寶欣等大批淡出樂壇的八十年代歌手復出曾經掀起熱潮；但2019年9月，黃寶欣聯同八位同輩歌手舉行完兩場伊館騷後，又再絕跡幕前。最近，黃寶欣為推出翻唱靚聲專輯《Reflash》重新曝光兼接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，原來兩年前完騷後，黃寶欣發現患上癌症，經歷手術、化療及標靶治療抗癌康復後，黃寶欣重燃對唱歌的一團火，更請來好友蔡濟文出山開金口唱。

黃寶欣接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

談及事隔三十年再錄專輯兼請來蔡濟文激罕獻聲合唱《大會堂演奏廳》，黃寶欣談及二人的友情源於亞視拍劇年代，也坦承當年是聽從蔡濟文的意見轉行退出娛圈，她說：「我知《流行經典》監製找蔡濟文(蔡仔)上節目多次也遭拒絕，因他今天是生意人，面對鏡頭有壓力。但我好想這專輯有一首合唱歌，亦好懷念蔡仔把聲，我是在一次飯局中邀他合唱，最初他反應也是擘大了口，意思是『唔係吖嘛』，我即時說：『我應承你只賣藝不賣身！』即不需要宣傳及做任何訪問，蔡仔就爽快答應！」

《酒杯敲鋼琴》有黃寶欣合唱。（MV截圖）

兩年多前開騷後再消聲匿跡，黃寶欣坦承因為發現自己患上癌症，「是九月開完騷，十二月去了美加旅行順便做身體檢查時發現的，最初好驚、好難過，我是處女座，接受不了自己身體不完美，最初還想瞞著一對仔女。收到報告第二日，我還若無其事般跟囡囡到日本旅行，但自己會匿埋喊。怎料旅程第三天，我跟醫生通電話被囡囡聽見，她當然很驚很擔心。由細到大，阿女都不像大仔般黐媽咪，好記得旅程其中一天泡完溫泉沖涼時不知何解沖涼時突然暈倒，失去了知覺分幾鐘，轉醒時發現她很緊張保護我的頭怕我受傷，不停喊：『媽咪！你醒呀！』就知她很怕失去我，整個旅程還一直都拖著我的手。」

黃寶欣近年少出現幕前。

談及囡囡的轉變，黃寶欣多次哽咽。至於抗癌期間曾經萌生自殺念頭，原來不是因為受不了手術、化療及標靶治療的煎熬，「化療時我還是充滿鬥志，但之後要打標靶很痛苦。雖然仔女在美國工作讀書也會輪流返香港陪我，但當他們一走，我就很辛苦及孤獨，自覺兩腳一伸也不會影響任何人，當沒存在價值時，生存還為了什麼？不過慶幸仔女很快回來，就沒事。」

抗癌成功，重新於音樂事業出發，但感情上，回復單身六年的黃寶欣斬釘截鐵堅拒再覓第二春，她說：「約會也絕對不會！我是很傳統的女性，對感情會絕對投入。或者可以說，我不想再被傷害，單身六年，我已變成驚弓之鳥。始終到這年紀，我不會想再為愛去令自己遷就任何人。」