梁朝偉加入《魷魚遊戲2》？　與導演言談甚歡劉嘉玲留言惹哄動

梁朝偉連日來出席多個韓國釜山國際電影節活動。（IG：@carinalau1208）

梁朝偉有機會加入《魷魚遊戲》第二季？近日偉仔到韓國釜山國際電影節，獲大會頒發「亞洲電影人獎」及出席多個活動。劉嘉玲以太太兼經理人身份陪同前往，更在IG直擊連日行程，最新帖文驚見與《魷魚遊戲》導演黃東赫聚會照片，令網友相當興奮。

陪梁朝偉赴釜山國際電影節 劉嘉玲甘願做小女人眼神勁有愛

劉嘉玲貼出梁朝偉與《魷魚遊戲》導演黃東赫熱烈討論的聚會照片。（IG：@carinalau1208）

劉嘉玲曬出與偉仔及《魷魚遊戲》導演黃東赫合照，另外一輯黑白照片，梁朝偉和導演黃東赫像在熱烈討論，有講有笑，加上手勢神情相當投入，劉嘉玲更寫上「Ready for《 Squid Game?》Let's play Squid game!」引發大批網友推測偉仔要加入《魷魚遊戲2》！

劉嘉玲貼出與梁朝偉及《魷魚遊戲》導演黃東赫合照，寫上「Let's play Squid game! 」。（IG：@carinalau1208）

其實偉仔本月初抵達釜山國際電影節受訪時，就曾提到現時最希望重返「公仔箱」：「唔知點解我最近好想重新拍返電視劇，好想再試下重新做一次電視劇個感覺係點。」7月時劉嘉玲已透露，梁朝偉將到加拿大拍攝Netflix劇集，《魷魚遊戲》早前已宣布將開拍第二季，根據韓國傳媒報道，劇集預定將於2024年年尾開播，更表示會是一部以「成奇勳」復仇為主的作品回歸。除了已公布的李政宰、朴海秀和李炳憲，未知是否真的會有梁朝偉加入鬥戲呢？

梁朝偉對《魷魚遊戲》導演黃東赫所講嘅嘢好似好有興趣。（IG：@carinalau1208）