錢小豪15歲邵氏後山揸大膽車　嘈到TVB拍劇俾四哥訓話：阻住收工

錢小豪今日（10/10）出席《I Wanna Fly 2022 世界越野電單車表演嘉年華》發佈會 。原來揸開「四個轆」的錢小豪在年輕也喜愛越野電單車。錢小豪接受《香港01》時直言15，16歲時從朋友處買下了一架比賽用的越野電單車，還在邵氏後山揸大膽車。他說：「喺嗰度揸唔使牌！」



錢小豪曾經客串過《愛回家之開心速遞》。（網上圖片）

59歲的錢小豪談起15，16歲那段快樂時光，眼裡透露出喜悅的光芒，他說：「我無牌駕駛，因為喺邵氏後山係唔需要牌，喺個山飛嚟飛去，留返好多回憶！」他笑言，當時因為自己經常在後山飛車，而令到住在該處的一個外國老人飽受噪音滋擾。他說：「佢非常痛恨我，因為太大聲。有一日佢仲喺間屋走出嚟搵支拐杖追住我嚟打。」

錢小豪今日（10/10）出席《I Wanna Fly 2022 世界越野電單車表演嘉年華》發佈會。（陳順禎攝）

講起電單車小豪哥就好開心。（陳順禎攝）

不止如此，他表示有一天TVB劇去到邵氏後山拍劇，那一天他又照舊在邵氏後山飛車。他說：「有人走過嚟投訴，嗰個係T字頭電視台，佢哋話：『我哋拍緊嘢收唔到音喎。』係囉，非常百厭。我記得有四哥（謝賢），四哥都走過嚟，話：『喂，小朋友，唔好玩啦。阻住收工喎。』幾唔好意思，哈哈。」不過，不概玩了半年左右他就賣了那一架越野電單車。他說：「投訴太多，後尾就賣返出去。」

四哥（謝賢）當年已經好紅。（網上圖片）

錢小豪表示自己當時15，16歲就已經開始揸越野電單車。（陳順禎攝）

他直言，後期投放了較多時間在賽車（四個轆）上，還因此影響了錢嘉樂。他說：「影響咗嘉樂囉，而家就影響咗細仔，佢又係鍾意玩賽車。我哋啲DNA都係鍾意速度！」喜歡「兩個轆」還是「四個轆」較多？他回答：「賽車，反而我喺四個轆天分會高啲，兩個轆天分唔夠人嚟，更加難揸。」

錢小豪表示細仔錢穎德現時十分熱愛賽車運動。（陳順禎攝）

談到20歲的細仔錢穎德（Tinsley），他表示細仔天分很高，自小就已經贏過不少賽車獎項，言談之間感覺到他對細仔感到十分自豪。他說：「而家我就冇啦，想所有資源都畀細仔，因為佢八歲就比賽。無奈因為疫情，佢就停咗兩年幾，希望快啲通返關可以自由出入。我隨時ready同佢上去集訓同比賽。」他透露，自小就送了細仔去賽車學校學習知識，後來更有教練訓練他。為什麼做爸爸又不親自教授呢？他回答：「雖然我係玩開賽車，但係訓練係要交畀另一個。唔係唔捨得，如果我教佢就會影響兩父子感情。」