三台點擊報告｜《美麗戰場》劇情狗血多人睇　蔣家旻人氣急升

《美麗戰場》在FB影片觀看次數不錯，進入第二周劇情更狗血，應該有利觀看次數。

進入影像碎片化年代，尤其煲劇很多時看精華片就算，所以FB影片的觀看次數及分享數據，絶對反映到該節目或劇集的流行程度，《三台點擊報告》本周討論的是(3/10/2022至9/10/2022)，主要比較三台FB影片的觀看次數，上周ViuTV憑《晚吹》訪問方力申打贏TVB，今周重點一定是TVB 台慶劇《美麗戰場》與ViuTV 《野人老師》的比較，兩劇同時段播映，劇集風格亦截然不同，究竟在FB世界誰能跑出?先看《美麗戰場》數據...

蔣家旻上周是MVP，尤其被摑兩場戲，不少網友覺得大快人心。

狗血劇情觀眾最Buy

《美麗戰場》打正旗號玩狗血劇情，首集播放後已被網友狂鬧，負評離不開劇情離地、狗血、演員演戲浮誇，不過越多人鬧就越多人收看，《美麗戰場》上周在TVB facebook 專頁，有觀看次數顯示計算，19條FB影片總觀看次數1,475,552，當中最多人觀看是第二集精華，超過51.1萬次觀看，成績非常埋想，蔣家旻更是上周最紅人物之一，預計劇集播放期間她的熱度有增無減。

《晚吹-戀講嘢》成為上周ViuTV FB影片最多人觀看的影片。

《野人老師》靠聰聰突圍

TVB 重點是《美麗戰場》，而ViuTV 同時段就播映《野人老師》，劇種與《美麗戰場》南轅北轍，玩偶像+温情橋段，亦因為這個元素劇情節奏不算快，每集不會大很大的爆點，所以FB影片觀看次數慢熱，最多人收看的是第五集精華，鄭丹瑞與聰聰一幕戲，不少人都讚這場戲相當感人，這段精華片亦是《野人老師》上周12條片當中最多人收看，有超過163,000觀看次數，不過ViuTV上周最多人觀看的FB影片是《晚吹-戀講嘢》女模Emma分享富豪共享女友計劃，觀看次數接近35萬，由此証明在FB多人收看的影片，始終標題及內容要有爆點才是王道。

梁朝偉出席釜山電影節成為開電視FB 最多人收看的影片。

開電視《就是青春》未成氣候

開電視近年開始發力炮製自家節目，上周六就推出《就是青春》，可能大家對開電視不太認識，所以在FB影片觀看次數亦一般，最多人收看的只是得4149，不過對比其他影片來說已相當不錯，而最多人觀看的是梁朝偉出席釜山電影節，有超過5萬次觀看，開電視始終最強是娛樂新聞片，自家節目要再大力推廣才有得發展。

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