女神林志玲美媽身份亮相　自爆育兒各種成就解鎖

有凍齡女神之稱的林志玲，自2019年下嫁日本男團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）後，一直過着令人羨慕的幸福美滿生活，因為男方有型有款，女方樣靚身材正，所以外界一直期待兩人的愛情結晶品面世，相信BB可以完美承繼父母的強大基因。到了今年農曆新年除夕，林志玲突然宣布誕下一子，雖然之後曬出兒子Cute爆手仔相片，但兒子長相仍未公開，令人非常好奇。當然，廣大觀眾還非常好奇女神當媽後的狀態，雖然有膚質極佳的自拍照，但終歸「隔住個Mon」，而今日（12/10）她親身出席品牌活動，「原相機真面目」竟然繼續靚爆鏡！

林志玲今日（12/10）親身出席品牌活動，大騷完美身形和絕佳狀態。

點擊下圖觀看林志玲產後IG靚相：

升格美媽顏值再升級 精神補助田原香送得貼心

今日，林志玲出席代言滴雞精品牌田原香活動並公開最新廣告，她在活動中大騷絕佳狀態，令人驚訝已貴為人母的志玲美貌身材依然，連主持黃子佼都為之震驚，林志玲則笑著回應：「沒有啦，有句話『相由心生』，我覺得保持好心情滿重要的，剛開始帶小孩真的比較累一些，但我很認真保養和運動，昨天還有點小緊張，希望能充滿元氣來跟大家見面。」又透露照顧小孩體力難跟上，好在田原香在東京籌備開店，貼心地將滴雞精親送給她，讓她可以飲用滴雞精補充滿滿元氣，志玲分享：「我喝了之後精神、體力明顯變好很多。」

點擊下圖觀看活動靚相：

+ 3

仙氣美媽下凡當媽重頭學 換尿布下廚親力親為

林志玲亦有在記者會中分享到湊B日常，她坦言自己也是邊做邊學，既要餵奶、換尿布，又要哄睡、陪玩，雖然花很多精神和精力，但望到B仔如此可愛，一切都變得值得：「記得有一次親手為寶寶下廚，原本還擔心寶寶會不會不喜歡，結果他很捧場整碗吃光光，覺得很有成就感。」不過志玲也有透露最近開始工作變忙，相信很多職業媽媽也一樣會少了時間可以為寶寶下廚，她會推薦可以用很多媽媽都推薦的田原香寶寶粥，口味很多元、都是天然食材熬煮，育兒上能幫到各位現代父母。

林志玲在記者會中分享到湊B日常。

照顧孩子睡不好食無定時傷腸胃 十年用家親感育兒照顧自己的重要

林志玲貴為十多年的田原香用家，品牌活動上談到滴雞精是新手媽媽補充營養的好幫手，這次真的親身感受到！更細心在記者會出招教路，指朝早、下午各飲兩包便剛剛好，之前B仔還未懂得睡過夜，一兩個鐘頭就醒一次，睡眠時間被分割。為了提高自己的睡眠質素，她便會服用「筋好眠滴雞精」：「它可以安定情緒、幫助入睡，讓身體知道要好好休息了，進入好的睡眠狀態。即使睡眠時間很短，還是能有好的品質，讓我睡得更好，白天的時候更有精神。」而湊B太忙、抽不到時間好好坐低食飯時，她則會飲「四神滴雞精」：「它可以促進食慾，幫助消化，中醫師說過，脾胃為後天之本，想要健康的第一步，就是把腸胃顧好，脾胃好，身體就會給你最棒的反饋，整個人的精神變好、氣色也紅潤了起來！」

點擊下圖觀看廣告短片畫面及花絮：

+ 17

另外，林志玲亦有講拍攝廣告時的感悟，指自己憶起了小時候嫲嫲和媽媽燉湯給她喝的畫面：「小時候會覺得這些都是理所當然的，等到長大離開家後，才明白她們真的很愛我，把我照顧得很好。」所以各位媽媽也要對自己好一點，照顧好自己。田原香即日起至10月17日有優惠推廣，購物送滴雞精低至75折，可以藉此表達對媽媽的愛錫，照顧好自己的健康，才更有力氣照顧其他心愛的人。