野人老師｜鄭丹瑞舉家移加國遭追討巨額稅務　入籍失敗兼一鋪清袋

由鄭丹瑞、MIRROR成員Stanley（邱士縉）主演的ViuTV劇集《野人老師》，涉及補習文化、精英文化及自然教育等的問題而備受關注，令網民反思家長行為對兒童成長之間的關係。在劇中飾演大地小學校長的鄭丹瑞（阿旦），在戲外同樣希望女兒可以接受更好的生活及教育而選擇移民加拿大，可惜事願與違，更險些破產。

鄭丹瑞在《野人老師》中的演技獲網民讚好！（節目截圖）

有「金牌司儀」之稱的鄭丹瑞，於1975年至1976年期間，就讀大學時曾以筆名「新鮮人」在學生報投稿，其文風獲得關注而被介紹到商業電台兼職撰寫廣播劇劇本，1978年大學畢業的阿旦，加入麗的電視任職編劇，一年後獲升電視台編審，1983年獲邀請加入香港電台，工作能力必受認可的他，隔年就被升任監製。

不過阿旦的身份不淨止局限於電台主持，他更是監製、導演、編劇、演員和作家，而喜劇《吳三桂與陳圓圓》便是他首部執導的電影。當時阿旦為了這部電影遠赴加拿大溫哥華取景，當地的環境令他覺得非常適合兩位年幼的女兒成長，於是在1994年舉家移民。

鄭丹瑞為了令妻女有更好的生活環境選擇移民。（梁碧玲 攝）

移民到當地後，阿旦為了賺錢養家除了飛返香港拍戲、做主持，更會北上搵銀，不過迎接他的不是美好生活，而是加拿大政府的稅務追討，當中除了包括當地的收入稅項，就連香港以至全球的收入亦要計算在內，在2017年阿旦曾經接受電台主持梁泰來訪問時，透露當時的情況：「可以講係一鋪清袋，諗過申請破產，會計師話加拿大稅局『很好』，會等你安頓咗，先突然開你File，查你賺過幾多錢，最後我都一次過交咗。」

不過阿旦沒有後悔當初移民加國的決定：「最後我冇破產，被追嗰筆稅款有幾大就唔講啦，當年安頓好家人後，我自己返香港搵錢，因為我加、港兩邊飛，所以入唔到加拿大籍，太太同女就入咗。（有冇後悔移民？）冇，只覺得溫哥華唔係我想像中咁，我當交一次好貴嘅學費囉！」最後他繳交所有款項並安頓家人後，終在1998年回流香港工作。

兩位千金已經亭亭玉立，更學有所成。（IG：@zanetacheng）

由於當時阿旦移加拿大期間多地往返所以未能獲取當地國籍，而三位妻女就獲取成功，現時兩位囡囡都學成歸來，大女鄭瑤（Zaneta）精通多國語言，包括中、英、德、法文，更在英國會考獲11A佳績，隨後在美國修讀政治學及英國文學，之後又考獲碩士學位，目前任職時裝編輯，不時會擔任爸爸的服裝指導，非常溫馨！而鄭珉（Natalie）就在英國靠獲考古學學士及碩士學位，隨後任職鋼管舞及瑜伽導師。

早前，鄭丹瑞孖住大女兒鄭瑤出席活動，原來因為囡囡要做爸爸的服裝指導。（梁碧玲攝）

野人老師．專訪︱鄭丹瑞時隔八年拍劇 首與MIRROR合作即有怨言？