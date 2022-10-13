Ian低調現身阿Mo生日應援活動　三大實際行動獲讚：善良又低調

MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生超過兩個月，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍在醫院留醫。今日（12/10）是阿Mo的28歲生日，他的朋友在銅鑼灣舉行一連九日的生日應援活動，望為阿Mo祝福打氣。昨日是展覽的第一天，MIRROR成員陳卓賢（Ian）低調現身，並為阿Mo寫上祝福字句：「To Mo，祝早日康復，來一個急不及待的擁抱，Ian Chan」。不少網民大讚Ian的行為溫暖，以行動親身為阿Mo送上祝福：「善良又低調」。



Ian昨日低調現身阿Mo生日應援活動的場地，並為阿Mo寫上祝福字句。（資料圖片）

Ian為阿Mo寫上祝福字句。（資料圖片）

Ian一向予人低調又溫暖的感覺，演唱會事故發生兩日後，他即與張敬軒一同聘請專家顧問團隊，為演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，希望可以協助他們走出陰霾。軒公就事件回覆傳媒指：「Ian同其他MIRROR成員喺處理自己情緒嘅同時都會將傷者同埋其他舞者嘅情況擺喺首位，我哋大家希望可以盡快安撫同平復到各位Dancers嘅情緒。」Ian當時迅速以實際行動為舞蹈員提供支援，有網民認為他的反應比MakerVille更快、更準，甚至處理了原本應由公司負責的事，粉絲非常感動坦言是「患難見真情」。

演唱會事故發生後，Ian與張敬軒一同聘請專家顧問團隊，為演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。（資料圖片）

而Ian在去年的ViuTV綜藝節目《幫緊你應援團》中，驚喜現身為「Hellosss」玻璃骨（先天性成骨不全症）女孩斌琳完成心願。拍攝過後，Ian不但追蹤了斌琳的IG，更邀請她看自己與馮允謙（Jay Fung）的《我是現場》演唱會，並讓她到後台合照，相信斌琳亦能從中獲到力量。Ian實行以生命影響生命，卻從不高調宣揚，低調又讓人非常溫暖。

MIRROR演唱會︱張敬軒Ian請專家顧問團隊 為舞蹈員提供心理輔導

幫緊你應援團︱Ian陳卓賢出現達成心願 玻璃骨女生斌琳：好激動

Ian驚喜現身，為「Hellosss」斌琳完成心願。（受訪者提供）