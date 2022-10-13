麥長青北上後升呢做監製帶埋大女做導演　新作有韓國美食節目影子

麥長青升呢做節目監製，介紹廣州美食，不過整個節目都有好多進步空間。

麥長青自2019年離巢後，將工作重心轉移到內地。麥包離巢後曾指喺無綫被當透明、10個月無工開，又曾為ViuTV主持節目，但佢嘅工作似乎都係離不開無綫。

整個節目甚有韓國飲食節目《街頭美食鬥士》感覺。

MyTV Super有個新節甩叫《一條麻甩在廣州》，麥包既係主持又係節目監製，負責介紹廣州美食，每集約20多分鐘。之不過，整個節目都有著韓國美食節目《街頭美食鬥士》的影子。《街頭美食鬥士》由韓國飲食大亨白種元一人主持，他先後去到台灣、香港、日本、夏威夷、泰國等多個地方，介紹當地嘅美食，每集都係坐於餐桌前邊吃邊介紹，另外會加入少許烹飪過程的分鏡，簡單且直白，節目於疫情前已拍至第二季，且在韓國有不錯的收視。

介紹音響店，但又分享唔到店內嘅設備，所以重點是什麼？

麥包在《一條麻甩在廣州》都係會叫到一檯食物，然後邊食邊介紹，再加上分鏡、主鏡的擺設，都與《街頭美食鬥士》相似。而在首集，麥包除了介紹美食之外，亦去到電子產品市場陶街，他走到其中一間音響店：「你哋估下我聽咩歌？」、「由於可能觸及版權問題，我冇得同你哋分享，我只有自己靜靜享受。」既想介紹高質音響，但連一粒音都分享不了，呢種另類介紹方式睇怕真係唔係個個都識欣賞。

麥包同女禿麥淳琳父女檔拍攝節目。

睇返節目製作名單，除麥包之外，節目統籌、動畫製作以及導演均由麥包女兒麥淳琳負責。麥包早年帶同女兒出席活動時，曾透露女兒有意做導演。今次父女檔上陣且包辦多個崗位，看來麥包女兒甚有做幕後的決心。