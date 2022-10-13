離鄉別井的故事｜中學老師移英　100萬買到500呎屋：香港買到廁所

由簡淑兒（Jessica）主持的香港開電視節目《離鄉別井的故事》最新一集講到現時在曼徹斯特定居的Roby的故事，身為曼聯頭號粉絲的Roby，在去年決定移民英國，更選擇了曼徹斯特作為落腳點。Roby原本在香港是一位教經濟科的中學老師，但去到英國後就未有從事老本行：「都做過幾多資料搜集嘅，如果中學教師嘅話，呢邊個人工係低過香港幾多下㗎，香港嘅中學老師人工其實係全球名列前茅嘅，咁所以都預咗過到嚟就算做返本行都會低好多人工。」



新一集主角是去年移民到英國曼徹斯特的Roby。（影片截圖）

Roby在曼徹斯特的屋企。（影片截圖）

Roby透露如果要在當地繼續做本行，需要先花約兩萬鎊（約17.4萬港元）讀「學位教師教育證書課程課程」（The Postgraduate Certificate in Education (PGCE)），再三考慮下，他決定選擇創業，開了一間地產代理公司。其實Roby一向都非常識精打細算，早在移民前已經解決了在英國的住屋問題，委托地產公司遙距買了一個約500呎的單位：「我計過條數，因為如果租呢，呢邊可能稍為似樣啲嘅apartment都要八、九百鎊一個月，仲要買傢俬、電器，可能要十幾萬，再申請水電煤、寬頻，搬屋又要再申請過，我好怕呢啲嘢，最主要係英國呢邊尤其是曼城，買apartment相對平嘅。」而Roby最後就花了11.5萬鎊買下單位：「（呢個價錢）香港應該係買到廁所囉。」

Roby在移民前以約110萬港元遙距買了一個約500呎的單位。（影片截圖）

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Roby放下在香港的一切，隻身去到曼徹斯特，希望可以擺脫過去，特別是不開心的回憶：「我係2020年離婚嘅，咁嗰兩年其實都唔係太開心㗎喺香港，因為之前經歷咗太多嘢，除咗香港大環境啦，自己家庭嘅事啦，所以好多時變咗個人都好似好低氣壓咁。」雖然去到英國後面臨不少挑戰，但Roby都努力克服，展開一段新生活！