劉愷威與細18歲尤靖茹拍拖?　女方靚過楊冪半年前已婚

劉愷威自2018年與楊冪離婚後一直未有新戀情傳出，且事業大不如前，沉寂不少。最近，他通過內地綜藝節目《披荊斬棘2》多了不少話題，被網友封為「冷面笑匠」，人氣回升。



今日（12日），有網友在個人社交平台爆料，表示在跑步期間偶遇劉愷威拍拖：「跑個步都能遇到明星談戀愛…真的絕了，劉愷威很高調，口罩都沒戴，女朋友也特別眼熟，演員，真的是大大方方沒問題，偷偷摸摸準熱搜。」相中的兩人十指緊扣，劉愷威群黑打扮，低著頭滿臉笑意，而女方也是休閒裝，一頭齊肩短髮戴著Cap帽，兩人看上去非常相襯。雖然照片有些模糊，不太能看清楚樣貌，但眼尖的網友猜測此人是演員尤靖茹，出身於1992年，與劉愷威相差18歲。

+ 2

其後，該爆料網友疑似又在小紅書發布，並肯定相中的女子是尤靖茹，還澄清不是在拍戲，是在散步。而尤靖茹在去年12月30日曾曬出結婚相，因此不少網友認為不可能，該作者再度在評論區發文，寫道：「我看得清清楚楚就是尤，大家說尤結婚了不可能，那就不能離了嗎！還說劉沒戴口罩不可能，我也是納悶他倆的高調，可能是我們住得太偏僻！」

網友肯定女方是尤靖茹。（網絡圖片）

對此，尤靖茹經理人火速在微博闢謠，斥「造謠胡扯博眼球的，我勸你們善良！」尤靖茹本人也發文曬相稱在寧波集中隔離，而劉愷威暫時沒有任何回應。

點擊下圖睇尤靖茹靚相：