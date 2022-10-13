羅慧娟不敵癌魔病逝　陳法蓉曬舊照紀念故友56歲生忌：一年又一年

10月10日是羅慧娟56歲生忌，為了紀念好友，陳法蓉一如往年在微博發文悼念：「一年又一年，看看我們那些年的舊相片，10月10日送上我的祝福：阿娟～生日快樂！」相中的羅慧娟、陳法蓉及黎美嫻都以白色T恤同牛仔褲出鏡，三位靚女各自手抱一紥花，對着鏡頭大擺Pose，充滿歡樂！



陳法蓉一如往年在微博發文悼念羅慧娟。（微博@陳法蓉）

三人當年曾合作拍攝經典劇集《人在邊緣》。（劇照）

三人當年曾合作拍攝經典劇集《人在邊緣》，多年來都感情深厚，可惜羅慧娟在2012年6月30日因胰臟癌在新加坡病逝，雖然她已經離開大家10年，但依然有不少有心人記掛着她，陳法蓉更是每年都會在好姊妹的死忌及生忌以不同方式緬懷好友，這份情誼相當難得。而羅慧娟的富商老公劉志敏亦對她一往情深，每年都在愛妻死忌前一日登報悼念。

曾在1983年參加港姐競選的羅慧娟，進入複賽後因任職的公司派她離港公幹，唯有放棄參選機會，1987年在好友廖安麗鼓勵下，參加劇集《書劍恩仇錄》試鏡，擊敗多名對手，成功擔正女主角霍青桐，入行後參演了多套劇集，更因《蓋世豪俠》與男主角周星馳擦出愛火，兩人秘密發展戀情，可惜拍拖3年後分手。感情不順的羅慧娟，在1997年遇上亞洲金融風暴損失慘重，之後還被朋友騙走7位數財產，1999年她在潛水時發生意外，耳膜受損令左早完全失聰，右耳只剩兩成聽力，導致她無法繼續演藝工作。幸好羅慧娟遇到真命天子新加坡富商劉志敏，兩人在2008年結婚，可惜好景不長，2010年羅慧娟確診胰臟癌，2012年不敵癌魔病逝，享年45歲。