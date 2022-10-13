美麗戰場｜唐詩詠特別客串有驚喜　展示視后級演技陳瀅即輸幾條街

《美麗戰場》第二周繼續引爆無限熱話，昨晚（12日）焦點落在以特別客串身份演出的唐詩詠。她演技再度爆發，將大婆的狠樣演得淋漓盡致，無論眼神定講對白嘅語氣都高陳瀅幾個級別，認真厲害！



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昨晚（12日）詩詠與陳瀅個幕「講數戲」惹起網民高度關注，大讚劇情別具張力，詩詠將一個看透世事的聰明女人演得淋漓盡致，她早知老公經常出去鬼混，也可以做到隻眼開隻眼閉，甚至幫老公拆彈，冷靜處理陳瀅的勒索，她先向家寶表明立場：「你估我第一次知道我老公拖住第二個女人？咁多年佢出面有幾多女人，我會唔知道咩？」

並指解僱她是因為知道趙生對她有意思，霸氣十足指責家寶：「我好了解你呢啲表面好純情，但裏面充滿住機心嘅女仔，唔使再擺你呢個無辜樣喇，如果你真係清高，點解問我老公攞錢？」。

當詩詠解僱陳瀅時眼神堅定又冷靜，望到令人心慌慌，將大婆的英姿展露無遺，睇得觀眾連番拍手叫好，大讚詩詠：「呢段做得好好，超好戲。」另外，網民又指同情家寶黑化是為勢所逼，並指有感她日後即使變奸也似是另有內情，因而對家寶日後黑化劇情大感期待。

點撃睇唐詩詠強悍大婆Look：

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貴為視后的詩詠這次特別客串《美麗戰場》全為了撐好友葉念琛。相識接近十五年的二人，因電影《我的最愛》結緣，之後合作過《我要發達》、《我的情敵女婿》及《阿索的故事》，詩詠在《阿索》中的角色亦叫阿寶。詩詠受訪時大讚葉念琛對她照顧有加，並答應讓她一日內完成所有拍攝。詩詠早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，直指葉念琛找她演趙太全因覺得她夠惡：「佢成日話我好惡，應該畀人見到我呢一面喎。」

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