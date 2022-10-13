陳家樂重提打工辛酸遭上司解僱　網民：好彩炒你，先會遇到Shiga

昨日（12/10）是陳家樂（Carlos）的36歲生日，未婚妻連詩雅（Shiga）踏正零時零分便為未來老公送上生日祝福，認真Sweet。家樂亦在IG上載慶生照片並寫下生日感受，更重提入行前的打工經歷，形容自己當年是「冇夢想，鹹魚都好味過我」。



家樂上載慶生照片並寫下生日感受，更重提入行前的打工經歷。（IG/ @carlosbb）

家樂在帖文中重提20歲時的打工經歷，他坦言當時沒有夢想，就連「鹹魚都好味過自己」：「由『陳仔 』走到叫 『陳生』，好似幾日嘅事，噚晚突然自我回顧，回憶片段返到去我20歲打工嘅時間。當時嘅我日日返工望放工，個個月搵幾千蚊，捱到月尾又一條好漢，周而復始，冇業績、冇夢想，鹹魚都好味過我。結果有日上司走嚟問我：『你想點？不如你諗下有冇其他地方適合你，我畀一晚時間你諗諗』。唔想連幾千蚊都冇嘅我，第二日諗住返去同佢講我會畀心機，我會點點點，我會...正當我開口之際，上司已經搶先一步：『係咪諗清楚一定要走呢！我幫你執好晒啲手尾，唔使擔心㗎啦』。當刻我呆咗，完全反應唔切，只能微笑點頭，然後做咗一場『咁都俾你估到我想走』嘅戲。」

雖然當年遭上司解僱，但家樂卻反而感激對方，令自己走出舒適圈勇敢追夢：「其實當時真係好憎呢個上司，想炒我又兜咁大個圈，但之後諗返，佢呢個方法其實已經好畀面。重點係，佢迫我走出呢個comfort zone，呢個令我成為無限輪迴鹹魚嘅comfort zone。如果冇佢幫我做呢個決定，一定冇今日可以為自己夢想奮鬥嘅陳生。突然好想喺36歲生日呢一日多謝呢位上司，多謝你。點解我細個叫陳仔？因為啲客會咁叫我，要更加努力」。

不少圈中人包括陳自瑤、黃翠如等均有留言為他打氣：「一定愈嚟愈好」，而Shiga表示：「繼續努力」，網民笑言：「好彩上司炒你，如果唔係都唔會遇到Shiga」。