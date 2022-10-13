美麗戰場｜陳瀅親自解構「碌大眼」演技　同一表情有三種含意

葉念琛首部無綫（TVB）劇集《美麗戰場》播出一周已引起熱話，劇中陳瀅的驚嚇樣更被網民cap低造成表情包廣傳，一方面有人覺得陳瀅的驚嚇樣搞笑，另一方面也有聲音批評陳瀅的演技表情太單一，沒甚變化。不過陳瀅本人卻不以為然，還讚揚網民有創意。



陳瀅做女一。（葉志明攝）

陳瀅接受《香港01》訪問時表示播出時雖然遠在巴黎，但還是有留意網民的討論。她說：「有讚嘅意見當然要多謝，但係見到唔好，批評都會留意，我係一個幾受到批評嘅人，唔會覺得唔理，或者唔好嗁意見就唔睇。我覺得批評入面都會學到新嘢，觀眾可能會見到一啲自己留意唔到嘅嘢。」直言自己會從批評之中學習。

街坊追債追到安老院找陳瀅的嫲嫲，更嚇至暈倒。 (《美麗戰場》截圖)

她表示，第一集播出街的時候，她留意到觀眾都集中討論2003年的鍾家寶。她說：「有啲會覺得16歲嘅鍾家寶好正，覺得個齊陰好正，又會有啲人唔鍾意，覺得唔似。咁到底鍾意定唔鍾意呢？只有一個結論就係，每個人睇都有唔同角度。有啲人鍾意，有啲人唔鍾意，冇計啦。」

陳瀅解構點解咁多「碌大眼」表情。（葉志明攝）

網上有聲音批評陳瀅的演技，她表示不認同「陳瀅演戲只得一個表情」這個觀點。她解釋說：「我唔係好明白點樣用一個表情去演一場戲，或者長期一個樣到尾，呢個係冇可能嘅事，可能我唔係好明。我都有留意碌大眼個帖文，我再仔細啲睇，雖然佢有8張圖，但係有4個都係同一段戲。點解會產生呢個反應，第一個就係聽到自己最心愛偶像啱啱過身，所以有驚慌反應，係合理嘅。第二就係阿妹推自己去死，覺得冇可能同驚慌，第三就係見到阿爸，自己心愛嘅屋企人有事，一定有大情緒。我覺得佢cap得好準確。」

陳瀅讚揚網民細心。（葉志明攝）

驚慌表情是不是應該有不同？她回答：「其實係由0至100，中間有冇唔同呢，係會有嘅，但係最尾個final reaction（最終反應）就會係呢個。鍾家寶係一個好天真嘅人，唔係好多對白，所以會用表情去做佢反應多啲。」被網民用cap圖恥笑會不會不開心？陳瀅直言：「唔會呀！佢哋cap得好可愛，我自己仲save低咗做stickers，仲整蠱監製瘋狂轟炸佢。我反而記得幾年咪有人cap咗我做萬能key。我以為佢會變成一個meme，但係好似冇發生到。」

陳瀅表示網民cap圖cap得好。（葉志明攝）