朴敏英前男友否認富豪身份　自爆不願阻女友演藝事業忍痛分手

《Dispatch》上月尾爆出朴敏英與神秘富豪豪姜宗賢（音譯）交往的消息，其後大量男方的黑歷史被翻出，有指他是經濟罪犯，令朴敏英形象大插水，但朴敏英隔日即發聲明表示二人已分手。



正當網民以為戀情已告一段落時，姜宗賢卻親自聯絡《Dispatch》並接受訪問，澄清自己並非富豪，並坦承分手原因是不希望影響朴敏英的演藝事業。姜宗賢向《Dispatch》表示報道中的豪宅和名車等都非本人持有，手錶更只是假貨。他講到位於漢南洞的公寓只向朋友租借暫住，8輛名車分別是公司投資人J某及高爾夫球手安成賢等朋友的車輛，只是關係好才間中會借用。

姜宗賢駕駛的名車表示全部非個人擁有。（Viu《K1頭條》）

至於被指姜宗賢持有5隻R牌名錶，每隻價錢高達10億韓元，他竟向傳媒表示全部都是假貨。姜宗賢坦言自己並非富豪，有錢的話不會到現在都是信用不良者，與朴敏英交往期間也只送過一個CHANEL手袋，反倒從前女友手上收到更多禮物。

姜宗賢自爆所有手錶都是假貨。（Viu《K1頭條》）

姜宗賢自爆戀情被爆隔日曾於朴敏英見面，在於不想影響女方的演藝事業，所以雙方才決意分手。姜宗賢表示朴敏英很喜歡演戲，所以不論新聞如何報道有關他的事情也沒有所謂，只是不想傳媒提到女方的名字。姜宗賢的訪問公開後，網民笑言姜宗賢正在打造痴情男的形象，接受訪問反倒再次令前女友形象再插水。

朴敏英和姜宗賢戀情被爆僅一天就分手。（Viu《K1頭條》）

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