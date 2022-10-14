全城一叮︱劉家聰曾開腦切除6cm腫瘤　曾半身癱瘓經歷搞喊馮盈盈

由林盛斌（Bob）、馮盈盈擔任主持的才藝比拼節目《全城一叮》，新一集有入行逾廿年的劉家聰表演影子舞，其分享更充滿洋蔥相當催淚。

劉家聰踏上《全城一叮》舞台，只為想聽到大家畀佢嘅掌聲。

2018年時家聰發現腦內生了約 6cm大的腫瘤，並因而經歷了長達八小時的開腦手術。完成手術後，病情反覆的家聰再度經歷半身癱瘓考驗，雖然難關過了一關又有一關，但樂觀的他談及過往經歷時仍是一笑置之，並指手術後要學習重新做人：「要學行路、學講嘢、學平衡，做物理治療。」家聰又指很享受踏上舞台的感覺：「我最鍾意掌聲。」家聰的人生經歷及積極面對逆境的鑽石級意志，令 馮盈盈失陷淚崩 。

2018年劉家聰發現腦內生了約 6cm大的腫瘤，並因而經歷了長達八小時的開腦手術。（影片截圖）

劉家聰嘅感人故事，引爆馮盈盈嘅淚水。

家聰受訪時透露為了手影舞籌備了足足一個月，談到當中最大難度，他說：「最困難係要身體配合光線方向，達到想要嘅光影效果，學習每一樣嘢都係困難，但只要有正面思想，就可以將困難簡化。」家聰續指表演手影舞的原因是想以最直接簡單的方式傳遞正面信息 之餘，亦想帶點趣味性 。

劉家聰囡囡錄影當日亦有到場，並上台以特別形式為爸爸打氣。（IG：@laukachung_official）

表演後劉家聰亦有在社交網發文，感謝大家支持：「一個成功嘅演員，離不開 人生閱歷豐富， 沒有底韻，亦難於把角色演繹出色，感動觀眾。舞台係通往成功嘅必經之地，係接受考驗嘅地方。 今次好多謝TVB俾我一個很好機會，讓我踏上全城一叮舞台， 享受到大家嘅支持和掌聲。同時亦多謝馮盈盈的淚水和復活之手，如果有機會在戲劇中大家做拍擋都幾好喎。能夠喺垂死邊緣復活，當然要將難度升級啦， 嚟緊我會向一位大師中嘅大師學藝，大家必定耳目一新。」