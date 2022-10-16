袁偉豪出新歌包辦曲詞編監唱　網民支持：有望拎唱作歌手獎

曾夥拍跳唱組合Super Tiger於《萬眾同心公益金》勁歌熱舞的袁偉豪（Benjamin）昨日（14/10）推出新歌《馬路英雄》，他更一手包辦曲詞編監唱，認真犀利。Benjamin亦在IG介紹歌曲寫上：「無論你係的士司機，貨車司機，巴士司機抑或係老司機？新手、車手抑或是車會之友，開緊跑車、貨車、抑或電單車？有車cam還是冇車cam? 做直播先還是救人先？請緊記要沉着氣給禮讓，才是真正最強。祝各位馬路英雄，和氣生財，路路平安」。



袁偉豪曾夥拍跳唱組合Super Tiger於《萬眾同心公益金》勁歌熱舞。（資料圖片）

Benjamin亦在IG介紹歌曲。（IG/ @benontheroad）

歌曲前奏輕快令人不禁聞歌起舞，副歌部份的「Boom Ba 擺 ya 擺吓」及「Boom又擺ya擺吓」更是非常入腦。不少樂迷直言很喜歡，大讚歌詞簡單直接，旋律更達洗腦級數：「聽到body都擺ya擺吓」、「ben gor超用心血之作，超級好聽，好喜歡呢句『Boom又擺ya擺吓』的聲音喔」，亦有人指他有望在樂壇頒獎禮中，奪下唱作歌手獎。而區瑞強（Albert）將於10月底在伊利沙伯體育館舉行一連三場的《區瑞強45周年友緣再相聚演唱會2022》，Benjamin以及太太張寶兒均是表演嘉賓之一，未知他會否帶同新歌登上伊館舞台。

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