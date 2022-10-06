張寶兒踩過界做造型師　幫炎明熹姚焯菲襯衫惹批評：全部老咗十歲

張寶兒（Bowie）近年「踩過界」藝人、造型師兩邊走，去年更首次擔任演唱會造型師包辦《聲夢傳奇》眾學員出騷的造型，甚至不惜出動私伙衫兼且自墊六位數，仆心仆命做到最好，然而迴響卻好壞參半。早前一班聲夢學員盛裝出席國慶文藝晚會，原來當晚的造型亦全部出自張寶兒之手，她將自己襯好的造型剪輯成影片放上社交網站當作記錄，卻引來不少網民留言批評，狠批她不適合做這行業。



張寶兒去年在《聲夢傳奇》的演唱會中造型師。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒昨日（4日）在小紅書上載一段接近30秒的影片，曬出當日為四位After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），以及多位聲夢學員所配襯的服裝造型，並發文寫道「造型記錄」，然而成果不但未受到網民的大力稱讚，更惹來有不少批評，認為她將年紀輕輕的少男少女全部打扮得太過老成：「拜託給她們符合自己年紀的衣服」、「全部人老咗十歲」、「專業和業餘造型師的區別」、「放過他們吧，交給專業的人」

四位After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）出席國慶文藝晚會時的一身造型，全部出自張寶兒之手。（葉志明 攝）

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張寶兒昨日（4日）在小紅書上載一段接近30秒的影片，曬出當日為四位After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），以及多位聲夢學員所配襯的服裝造型，並發文寫道「造型記錄」，然而成果不但未受到網民的大力稱讚，更惹來有不少批評，認為她將年紀輕輕的少男少女全部打扮得太過老成：「拜託給她們符合自己年紀的衣服」、「全部人老咗十歲」、「專業和業餘造型師的區別」、「放過他們吧，交給專業的人。」

不過，亦有網民力撐張寶兒襯得好好，亦比起之前進步了不少：「每套都好有心思」、「繼續努力」、「好叻」、「將每個人的氣質提升了好多」。

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