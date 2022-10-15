星光背後｜楊卓娜選港姐被指批肘楊思琦：直覺這行很黑暗逃避拍劇

楊卓娜近日獲葉念琛欽點參演台慶劇《美麗戰場》，一改悲情形象演反派後母芳姐令人眼前一亮。（影片截圖）

2001年選港姐入行現年45歲的楊卓娜，近日獲葉念琛欽點參與有關選美穚段的台慶劇《美麗戰場》演反派後母芳姐。楊卓娜有個視后妹妹楊茜堯（原名︰楊怡），本身亦是選美出身，戲裏戲外也是繼母身份。事實上，選美批肘、娛樂圈殘酷是非等，都曾發生於她本人身上。楊卓娜接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，翻查資料，當年3號的楊卓娜曾與楊思琦齊為三大熱門之一，不過最終倒灶，她說：「那年參選只是不想過刻板生活，我由細到大零自信，碰到難題只會驚及逃避。當年與思琦妹被推為三甲大熱時，是曾想過會入圍三甲。」

2001年楊卓娜以楊娜之名參選港姐，被推為大熱之一。（網上圖片）

楊卓娜接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，回應當年參選港姐是非。

原來當年港姐日韓外境爆出批肘事件，鋪天蓋地針對楊卓娜的報導令她信心崩潰：「當時於日本傳媒點名我們三個熱門出來影相，我因動作太太手肘撞到思琦妹，之後就不停指我有多衰、又批肘、又與所有佳麗不和。每天大大版報導令我好驚，是心理平衡不到，自懂匿埋不敢跟保母說。之後再到韓國亦不開心又凍又要著三點式，想瑟縮一角又被寫成孤獨精，直覺這行很黑暗很想退選，落敗是因為根本無信心。其實我同思琦妹很好，到今天仍有聯絡。」

楊卓娜選港姐被指批肘楊思琦，令她深感委屈。（影片截圖）

楊卓娜的性格，亦促使她入行初期逃避拍劇避免受罵，索性轉當TVB8主持浪費了十年青春。及至2010年，有指楊怡向梅小菁推薦家姊參演《公主嫁到》才重回戲劇組。楊卓娜坦言入行初期，曾試過多年月入六千，月花二千的生活，她感激妹妹楊怡多年來扛起全家開支，亦對父母感到愧疚。節目中，她感觸淚崩說：「其實多年來我一直好愧疚！我唔想每次訪問講起這些話題都喊……你說得對！我一直逃避問題……但我真的很內疚，甚至對我養父也是，因為我未有能有供養他已經離世。所以，現在我的目標是再努力工作、賺多些錢，現在媽媽行得走得靠妹妹照顧，我希望他朝有一日我有能力照顧回她。」

傳媒經常名字前加上「楊怡家姐」，楊卓娜曾表示從沒介意：「如果記到我係楊卓娜仲好，其實已在進步當中。」（微博圖片）

節目中談及與「燈箱大王」楊志翹的多年情，楊卓娜09年與男方未婚懷孕育有一女。原來關於感情，她曾逃避對方追求，「他兩女兒是我當手工藝老師的首批學生，最初他追求我時，我拒絕很多次。因我是很簡單的人，最怕複雜。首先是他前妻離世有兩個女兒，我既是老師，亦不知怎當繼母，另外我當時有一，交住了十一年但沒感情的男友。我們足足拖拉了一年多，人就是犯賤，到他放棄想做回朋友，我才認清他是我的soul mate，我亦很感激他與家人，將很多我以為很複雜的問題變得很簡單。」

楊卓娜與「廣告燈箱大王」楊志翹相愛多年，一家五口感情甚好。（IG@lennayeung）

楊卓娜與兩繼女相處融洽，關係儼如朋友，問她怎讓繼女接受自己，她哽咽感動說：「最初也要小心奕奕，我也沒要求她們過叫我做媽咪，是她們先主動跟爹地說：『我不想再叫Miss Yeung，想叫媽咪！』我很感動是在於我的默默付出，小朋友們是見到及感受到。」至於為何二人至今仍未註冊結婚，楊卓娜透露另一半已求婚多次，現只欠手續，她亦希望男友再精心炮製一次浪漫求婚，讓她畢生難忘。