73歲生日粉絲製作影片慶生　劉松仁：記得每個角色是我最大喜悅

近年被傳出身體欠佳的劉松仁（松哥），昨日（14日）度過其73歲生日，雖然他已經很久沒有推出新的影視作品，但依然深得不少觀眾的喜愛。而在這個特別的日子，有不少粉絲就製作影片替他慶生，而他亦有一一答謝，更揚言大家不需要記得他是劉松仁，最重要記得他在戲內的每個角色就好，這就是對他最大的喜悅。

劉松仁的身體狀況令不少粉絲擔心。（劉松仁微博圖片）

松哥近年雖然處於退休狀態中，不過不少粉絲仍然關心他的一舉一動。適逢14日是他的73歲生日，在如此值得慶祝的日子，有不少粉絲就製作了多個影片，記錄他過去演出不同角色的模樣，並紛紛轉貼在他的微博為他慶生，而他亦相當親民遂一答謝。同時，他亦上貼一張花草的照片有感而發表示：「非常多謝你們這些年來的愛戴。從我一出道以來，我就希望用很認真的態度對待我的工作，用作品向愛戴我的觀眾作一個交代。我總是希望你們能記得我作品內的每一個角色。他們都是那麼的有活力，青春，有時代感，有生命力，长存不衰。演員會老去，角色會永存心中，也存在我的心中。他把我們的距離拉近，這是我最值得珍貴的，一再感謝你們。」還強調：「你們不需要記得劉松仁，只要記得每個戲内的角色，這就是我最大的喜悅，安慰。多謝你們這段日子，常與他們同在。一切盡在不言中，在心中。」真誠的說話打動不少網友，大家都紛紛為他送上祝福，望他天天開心身體健康。

不少粉絲製作影片為劉松仁慶生。（微博截圖）