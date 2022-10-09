吳綺莉同女兒關係僵至冰點　吳卓林被爆似流浪漢現身多倫多

多年來一直母兼父職的吳綺莉（Elaine），近年與女兒吳卓林的關係降到冰點，再加上其不滿女兒的外籍妻Andi，母女關係至今仍陷入僵局。而目前身在加拿大的吳卓林，近日就被網友捕捉到在多倫多某地方排隊領免費食物，整個人看起來非常寒酸，不禁讓許多網友覺得她非常可憐，在網上引來討論。

吳綺莉近年與女兒吳卓林的關係降到冰點。（影片截圖﹑吳卓林IG圖片）

從網友曝光的照片可見，身穿簡單長外套再配上棉褲，留了一頭中短髮的吳卓林，整個人看起來沒精打采似的，而且腳上穿的鞋子有一點兒骯髒，讓網友用「流浪漢」來形容她，覺得她好可憐。而當日的她準備了一個空袋子擺放在地上，與眾多上了年紀的女士一起排隊等領取免費食物，這個舉動不禁讓人猜測她在加拿大的生活過得不是那麼好，身為星二代讓不少網友看了之後覺得心酸。

吳卓林被爆排隊領免費食物。（微博圖片）

因為她是「國際巨星」成龍的女兒，所以一舉一動都備受矚目，而有網友更大爆指她在加拿大的唐人街餐館打工，勉強能維持生活。眼見她年紀輕輕又是星二代，過着如此心酸的生活，亦讓不少網友覺得她得不到父母的愛怪可憐，望她自己能好好爭氣 。

同多位上了年紀的女士一起排隊。（微博圙片）

事實上，在今年中Elaine在微博則上貼一張香港黃昏的照片寫道：「我們中國人、有多難才有今天，學英文、是因為你罵我聽得懂，去到那裡都好，老家、永遠都是老家。」雖然有多位網友不知她想表達什麼，但卻引起部份網友猜測她似意有所指，這一番說話是說給女兒聽，疑是向女兒喊話無論在那裡都好，家始終都是家。

向女兒喊話？(吳綺莉微博圖片)