辣媽網紅一擊即中佗第7胎組9口之家　爆婚後從不避孕享受親密時刻

在香港要養育一個孩子動輒幾百萬元，而且教育小朋友責任重大，然而台灣有位辣媽網民婚後卻密密生，即將與老公組成9口之家。這位名為Sydney的台灣辣媽網紅本身已為老公誕下了6個小朋友，日前她於自己的fb專頁「林叨囝仔 The Lins' Kids」入面就宣布第七度懷孕。她留言表示：「一切還是這麼的不真實，小七來了。」與老公迎來她的第七胎，並和大家分享喜悅。她說：「生命的誕生是祝福，也是見證我們夫妻倆愛的印記，不因為我們有了小孩，或是小孩的數量多，就停止期待下一個生命的到來，對我們來說，每一個心跳都是奇蹟，都是我們所寶貝的。」

Sydney有詳細記錄這次懷孕的經過和心情。她透露9月時與老公到高雄一間酒店Staycation慶祝結婚12周年，兩人撇甩家中6個仔女，爭取時間享受難得的二人世界。當晚她在酒店房中直播後，便與老公開工造人：「直播下線後，就像大家想的那樣，一路激戰到早上 (?!) 哈哈哈哈亂說的啦，沒那麼猛」而在浪漫氣氛之下，加上剛好是她的排卵期，夫妻倆一擊即中成功bingo。 她由於經期遲來於是買驗孕棒檢查，沒想到一驗就馬上出現深深的兩條線，令她相當驚喜。

Sydney曾表示她自從結婚之後，就一直沒有計算安全期，完全是零避孕狀態，而每一次懷孕都不是意外，她與老公都有共識想要小朋友的：「看上帝給我們幾個孩子，我們就生幾個孩子，所以說懷孕不是計劃，也不是意外，而是恩典。」她認為每次親密時就要享受當下，每一次懷孕，都感恩是上帝的禮物。她又透露想要孩子真的不容易：「我們在老大和老二、老三和老四之間各流產過一次，之後好幾個月都沒有消息，每個月看到月經來了都很失落。」她也是經歷了很多艱辛才得到7個小朋友。

對於被批評生這麼多，甚至被質疑養不養得起？Sydney霸氣表示：「你們罵你們的，我會繼續生我的小孩......沒想過連懷孕這種應該是喜事的事，也可以被罵翻酸爆 (!!) 那時候，我才真的知道，這個社會病的多嚴重」，無視外界的眼光，享受住上天恩賜小孩的幸福和快樂。