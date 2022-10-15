陳偉霆十年後身份唔同依舊親民　孖服裝姐姐合照：開心你一切安好

近年已將重心轉移內地發展的陳偉霆（William），最近為電影《爆裂點》回港工作，所到之處都吸引不少民眾圍觀，甚至有不少粉絲跟隨追拍，人氣強勁。沒想到在該劇中他遇上多年前一起合作過的服裝姐姐，並在微博上上貼十年前後的合照，揚言「開心的是看到你一切安好」，真誠的感言讓不少粉絲激讚其有感恩之心。

陳偉霆最近留港拍攝 。（陳偉霆微博圖片）

眼見William在微博上貼同服裝姐姐的合照，他手搭對方的肩膀臉帶笑容，相當親民，留言表示：「十年前我在香港拍的最後一部電影。拍完戲，當天晚上我跟你說我要去橫店拍戲，回頭見。這一圈一跑便跑了十年。我跟你說這十年我得到很多也學會很多，開心的是看到你一切安好，希望下一次見到你不用等到十年，我尊敬的服裝姐姐。」十年後William已經是一線男星，雖然身份同十年前不同，但他依舊懂得感恩，依舊記得服裝姐姐，溫暖的舉動讓不少網友激讚。

在微博上貼同服裝姐姐合照。（陳偉霆微博圖片）

事實上，十年前開始進軍內地發展的William，非常幸運地接拍古裝劇《古劍奇譚》而打開內地市場，開始累積不少粉絲，之後再因《老九門》走紅無人不曉，繼以陸續推出《醉玲瓏》﹑《斛珠夫人》等，還多次登上官媒舉辦的大型晚會等，在內地地位相當有分量。

陳偉霆已經是一線男星。（陳偉霆微博圖片）