現年39歲的華姐冠軍苟芸慧 (苟姑娘) 向來很喜歡小朋友,雖然她婚後仍未有自己的小孩,但就很疼鍚她的姪女。早前她就於IG post了她與姪女的合照,寫道:「My little sweet niece is back to HK ~最近雖然有d忙但忙得很開心,很感恩有一個精力旺盛的小朋友,填滿了我的時間。間接接觸到一些小朋友的娛樂空間,唔知大家仲有冇啲好介紹?」可見她母愛洋溢。不少網民都留言大讚她的姪女有她的優良遺傳,是個美人胚子,將來可以學姑姐一樣去選美。

苟姑娘與老公陸漢洋(William)於2018年結婚,原來甜蜜幸福的兩人在2021年6月中突然驚傳婚變。有指William冷落苟姑娘以及不想生B,而令夫妻二人陷入冷戰,苟姑娘更已搬離貝沙灣愛巢,並於九龍塘租屋自住。她亦曾於IG出post抒發斷捨離的感慨,不禁令人聯想到她疑似暗指夫妻情斷,隨即惹來網民的揣測。傳聞至今已一年多,兩人亦未曾公開作出回應,然而苟姑娘一直未有於社交網分享她與William的合照,夫妻關係撲朔迷離。