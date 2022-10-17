傳鍾培生同TVB小花曾有一段情　　陳若思否認：據知佢籌備緊結婚

鍾培生不止是城中有名的生意人和「鑽石王老五」，在娛樂圈內也十分有名。在其個人的YouTube頻道上也有不少與女星的「拍拖一日」YT片，與林作的拳賽「花生事」也令人印象深刻，甚至早前他和袁嘉敏一段往事也佔據了好幾日的娛樂頭版。近日有《01娛樂》讀者報料，指鍾培生曾與TVB小花，主持《港女野人》的陳若思（Amber）曾經有過一段情。



鍾培生與林作的拳賽曾經是城中熱話。（資料圖片）

日前陳若思（Amber）出席TVB節目錄影時，表示雖然認識鍾培生，但就未曾拍過拖。她回答：「由我選美嘅時候開始，已經有好多人話我同鍾培生拍過拖，但係我以前係喺電競公司做㗎嘛，所以我同佢識咗一段好長時間，喺好多電競場合都會一齊出現，所以好多人都會咁樣講囉。我已經講過好多年啦。」

陳若思（Amber 別名：陳煦凝）在電玩界十分有名。（IG圖片）

她續說，兩人由大約2015年認識，直到鍾培生的HK E-Sports成立，熱衷於打LOL的她就被鍾培生邀請加入電競女子隊。她說：「嗰時我都有做直播打機同埋gamegirls，所以關係比較close，關係只不過係上司同下屬，冇拍過拖。我覺得由我由HK E-Sport開始，呢啲傳聞就特別多，因此佢身邊都好多女仔，而我又係啲好少少嘅女仔，所以特別傳聞。」

陳若思（Amber）為《思家大戰》錄影。（葉志明攝）

陳若思（Amber）澄清與鍾培生只是上司下屬關係。（葉志明攝）

鍾培生有沒有追求過陳若思？她回答：「應該係話佢追過好多女仔，但係如果我同佢拍拖關係就會好尷尬，因為返工其他人會見到。我覺得佢嗰啲追又唔係，只係口花花講笑，唔係追。」她直言，覺得鍾培生只是當她是妹妹。她說：「朋友關係，私底下一班人食飯一定會，high-tea就會，但係去酒店或者其他地方就唔會囉。傳聞已經唔係新鮮事。」

陳若思（Amber）。（葉志明攝）

她續說，在她離職電競隊後，兩人已有好多年沒見，雖然在年初新聞傳出有互通WhatsApp問候幾句，但也只是幾句而已。她說：「之後就冇再講落去。據我所知，佢應該係籌備緊結婚，唔係啲咩特別事，熟佢嘅人都會知」

鍾培生有其個人YouTube頻道。（影片截圖）

鍾培生曾與不少女神拍片。（IG@khdcheung）

鍾培生（Derek）。（龔嘉盛攝）

有爆料指鍾培生曾經與陳若思拍拖，甚至是包養她。鍾培生透過公關以WhatsApp回覆，只以兩句回應。他說：「係舊同事，五六年冇見。」