張文采IG新相露出三角位疑走光　網民超尷尬：沒留意自己露底？

現年37歲的前新聞主播張文采（Wendy）自從三年前離開主播枱之後，轉而擔任主播口才技巧訓練導師，又以自由身形式接主持、配音和司儀等工作，工作內容可謂涉獵甚廣。然而，向來形象斯文的她近日卻被不少網民於社交網站提醒「小心走光」，因為一條短褲引起天大的誤會令Wendy哭笑不得。



Wendy現時生活幸福。（IG@wendy_cheung_man_tsoi）

Wendy雖然因工作關係經常穿主播裝束，但向來私底下都愛較為隨性的打扮，喜歡穿T恤短褲，日前她到好友家中抱起BB合照時，卻因為突然下衣失蹤，僅僅露出小部分的褲子而令網民質疑她露底走光，因此有不少網友善意提醒「小心走光」，又有人問她「是否沒有留意自己露底？」張文采隨即對此解釋：「又會係咁明顯露底都放出嚟囉，短褲嚟㗎！」有網民為她辯護，質疑「戴有色眼鏡嘅人睇咩都有色」。

有網民質疑張文采走光。（IG：@wendy_cheung_man_tsoi）

張文采解釋自己穿的只是短褲，不可能明顯露底都將照片張貼出來。（IG：@wendy_cheung_man_tsoi）

張文采留言回覆只是誤會。（IG：@wendy_cheung_man_tsoi）

雖然張文采已經留言解釋一切只是誤會，但她今日（16日）更新Instagram公開多張新照片時，依然與被網民戴上有色眼鏡質疑她走光。照片中的她穿上一件T恤和黑色牛仔短褲，坐在梳化上攬實身旁的愛犬Halo，隨即被質疑因褲襠太大而有走光嫌疑，引起網民熱烈討論。不過，Wendy今次亦懶理網民並沒有再回應留言，相信都只是一場誤會。

張文采穿上一件T恤和黑色牛仔短褲，坐在梳化上攬實身旁的愛犬Halo。（IG：@wendy_cheung_man_tsoi）

被質疑因褲襠太大而有走光嫌疑。（IG：@wendy_cheung_man_tsoi）

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