袁偉豪新歌MV玩復古風　上演英雄救美仲同家英哥上演槍戰？

現年41歲的袁偉豪於2007年當選香港先生後入行，雖然他多年來不過不少人氣劇集成績亮眼，但原來一直都有一個歌手夢，早前更獲公司安排與Super Tiger於《萬眾同心公益金》中勁歌熱舞。近日他推出第二首個人單曲《馬路英雄》，曲詞編監唱全部由他一手包辦，MV更邀請到羅家英及楊埕一同拍攝，三人更於MV中上演槍戰場面？



袁偉豪CHOK爆演出MV。

《馬路英雄》的MV以復古風拍攝，袁偉豪飾演一名特務，而家英哥則演特務老大。為了增強MV故事性及刺激感，導演除了不惜工本安排復古跑車，更加入馬路追逐、槍戰等情節。

袁偉豪出新歌包辦曲詞編監唱 網民支持：有望拎唱作歌手獎

MV邀請到羅家英及楊埕一同拍攝。

擔任MV女主角的楊埕表示能夠參與感到十分榮幸：「雖然拍攝過程好長，由朝早到凌晨，但成個團隊都好專業，製作相當認真。當中唔少大型動作場面，例如飛車、揸槍等都係我第一次，覺得好新鮮同學到好多嘢。最高興係有幸同Ben哥（袁偉豪）及前輩家英哥合作，覺得好感恩同期待MV推出。」

當然少不了英雄救美的情節。

袁偉豪對於這首歌曲感到相當滿意：「呢首歌我親自包辦曲詞編，而喺監製上亦有所參與。最開心係成首歌曲嘅配樂編排上亦可以親自參與，尤其喺聲音錄製方面，我哋希望令到聽眾們可以感受到喺馬路上嘅危機同暢快嘅感覺。」