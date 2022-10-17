一文認識8位韓國五代女團門面　IVE、 LE SSERAFIM來勢洶洶

K-Pop發展迅速，不知不覺已經來到第五代。如果讀者還停留在少女時代、BLACKPINK和TWICE等女團，今天就讓記者為大家介紹8位五代女團門的面成員，未知IVE、LE SSERAFIM或NewJeans，哪一團能成功圈粉呢？



張員瑛是近期的大勢之一，一人接下多個代言廣告。（MBC）

1.IVE張員瑛

18歲的張員瑛出身自限定女團IZ*ONE，早於2018年出道已擁高人氣，去年年以IVE再出道後更成功各大品牌新寵兒，馬上成為大勢偶像之一。張員瑛擁天使般的美貌，更擁172CM高的纖瘦好身材，又有「真人版美少女戰士」之稱。

張員瑛今年才18歲，日後發展相當明朗！（IG/@for_everyoung10）

Yuna超齡表現令人驚訝，難以相信她才19歲。（Mnet）

2.ITZY Yuna

Yuna 2019年以ITZY忙內出道，算是五代團中經驗較多的一位。除了亮麗外貌和身材外，Yuna亦擅長消化各種風格，不論台上的型格和私下的甜美風都能駕馭，獲讚是天生做偶像的材料。由於她氣場十足，因此不少粉絲都難以估計她今年才19歲，超齡表現令人驚訝。

Yuna外型亮麗，身高達170CM。（IG/@itzy.all.in.us）

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