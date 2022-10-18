何遠東久未露面再瘦一個碼　有韓國Oppa味道：我呢排鍾意咗緩步跑

現年38歲的何遠東這一年都積極在拍攝綜藝節目為主，今年電視劇暫時只有兩套播出過，分別《我的驕傲》和《美麗戰場》。昨天（17日）何遠東出席TVB新劇《異空感應》（暫名）的造型記者會，他除了是劇中主要角色之外，也充當這記者會司儀一職。

先回顧「肥東」嘅形象先：

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近年一直在減肥的何遠東，久未露面，昨天現身時候，給人感覺瘦了一個碼，令在場的人士大讚「東東真係瘦咗好多」。何遠東接受《香港01》訪問時笑言：「因為唔夠工作，所以就唔夠膽食咁多，冇出糧就唔買咁多嘢食。（咁慘？）又未去到咁慘嘅，咁好開心今次有得返嚟開工。」

瘦咗好多！（梁碧玲攝）

再追問之下，何遠東才說出瘦了的真的正原因，他說：「其實我呢排鍾意咗緩步跑，緩步跑開始到慢跑，我發現原來會慢慢改善到身形，我再一次強調我食好多嘢，但唔知點解會瘦落去。」

東東話自己少咗拍劇，多咗拍綜藝。（梁碧玲攝）

何遠東表示身形像瘦了，但體重其實比以前更重了：「我依家咁樣都差唔多有210磅，可能造形件衫會顯瘦，我歡迎大家介紹我着埋杉係顯瘦同顯肥。我一着呢件衫大家都話我瘦咗好多，我都覺得係咪真，不過我低調。我都好耐冇出席有咁多記者場面，可能好多觀眾都係。」

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