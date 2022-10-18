TVB新劇《下流上車族》收視高開23.2點　4月後首播最高收視兩線劇

由關文深監製、朱鏡祺及劉小群擔任編審的無綫（TVB）台慶劇《下流上車族》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，演員陣容包括林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀、鄧智堅、林穎彤、關曜儁、丁子朗、袁文傑、朱凱婷、林景程、黃嘉雯等。



《下流上車族》昨晚（17日）首播，首集跨平台直播收視高開23.2點。

笑中有淚

《下流上車族》昨晚（17日）首播，劇情輕鬆搞笑又貼地、笑中有淚，加上為林敏驄處男作，未開播即惹起極大迴響；昨晚首播後，網民反應一致正面，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料顯示，《下流上車族》首集跨平台直播收視高開23.2點，比上周一（10日）同時段播映的《夢華錄》躍升5個收視點，是翡翠台自今年4月政府放寬堂食以來，兩線劇首播最高收視劇集。

《下流上車族》是林敏聰處男劇集。

昨晚講到雯慧（江美儀飾）偷偷地帶家人到她做鐘點的豪宅歎世界，怎料豪宅主人突然歸家，身為超市經理的車志明（林敏驄飾）即「硬兜」是上門Sell貨，芊芊（郭柏妍飾）、蔓蔓（羅毓儀飾）則扮晒嘢指幫媽媽打掃，最終車家成功蒙混過關，劇情笑中有淚。車家一家四口互動默契十足，既溫馨又搞笑。網友對於首次拍劇的驄哥普遍受落，大讚他對白啜核兼演技自然，「啲對白係咪即興？freestyle咁」、「正正經經做戲都有啲料」、「啲戲又幾自然，睇得幾舒服」。郭柏妍及羅毓儀的高顏值亦引起網友關注：「家姐靚到癲」、「羅毓儀真係好童顏」、「羅毓儀終於等到機會，希望她有很好的發揮。」

羅毓儀玩水。

睇好郭柏妍羅毓儀彈出

「驄儀CP」同是好戲之人，在劇中擦出不少火花，美儀姐受訪時大讚驄哥是天才：「佢呢啲IQ咁高嘅人係好難捉摸，雖然佢成日爆肚，但佢唔係亂嚟嘅，同埋佢其實係喺度觀察緊你係咪一個認真做嘢嘅人。」

美儀姐續指驄哥雖然有時會扭計要人陪玩，但他工作時非常認真，每次開工都好準時。講到兩個「女兒」郭柏妍及羅毓儀，美儀大讚：「佢哋一定會彈出，兩個都好聰明，進步得好快。」

首集兩大亮點

昨晚一集兩大亮點，絕對是美儀姐經典黑絲重現＋車家三母女水着嬉水！曾被網友封為「黑絲儀」的美儀姐，穿睡衣+黑絲大騷無敵長腿，Fit爆身材令人艷羨，美儀姐黑絲重現江湖即時觸動網友神經，大讚美儀姐Keep得好兼有女人味。

江美儀重現黑色Look！

講到經典黑絲再現，美儀姐笑謂：「我都唔知點解劇組咁鍾意要我着黑絲，我話：『吓，仲嚟？』佢哋話啲人好掛住我對黑絲！」問到平時如何保養美腿？美儀姐大方分享：「我係唔會着短褲同埋短裙，因為我好驚畀蚊咬，所以就算30幾度去行山，我都係會着長褲。」

點擊睇江美儀着黑絲騷腿：

+ 3

車家三母女嬉水場口同樣吸睛，郭柏妍受訪時笑言：「一知道要拍呢場戲，即刻唔敢再食澱粉，肉都食少咗，以蔬菜為主。今集係一件頭泳衣，之後仲有一個場口係兩件頭，所以真係Keep得好緊要。」

點擊睇郭柏妍羅毓儀嬉水泳衣Look：