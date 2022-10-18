陳奕迅粉絲搶飛失敗冇錢買黃牛　不惜應聘做保安入場睇騷曬工作証

撰文：邱愛霖
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歌神陳奕迅（Eason）暌違9年再開騷，將於今年12月大搞一連22場《FEAR AND DREAMS香港演唱會》紅館演唱會，5成門票公開發售，每人限買4張，開賣當日售票網大塞車逾11小時，一日內5萬8千張門票被一掃而空，加場門票亦於3小時內售罄。

陳奕迅（Eason）將會於12月舉行一連18場的演唱會。

未能成功搶飛的粉絲唯有另辟蹊徑，循其他途徑購票。目前二手售票網仍有出售陳奕迅的門票，平均一張需要$2000多港元，跨年倒數一場更炒至過萬元，可見陳奕迅影響力有多大。

Eason陳奕迅。(fb圖片)

近日有粉絲於小紅書發文表示，為了一睹陳奕迅風采，不惜應聘任紅館保安為入場睇騷。他曬出紅館保安員的臨時工作証，並發文道：「搶唔到飛，唯有去應聘保安員啦。為咗睇演唱會可以去到幾盡，冇錢買黃牛，唯有自己想辦法啦。」

有粉絲為了一睹Eason風采，不惜應聘做保安員入場。（小紅書圖片）

該名粉絲發文後即惹來熱議。有人大感羨慕：「免費睇足20場爽死」、「這個倒挺好，可以來頂你一班嘛，工資歸你」、「還請人嗎」；有人則指萬一分配到場外工作便浪費心血：「萬一是分到外面位置秩序的麼」。

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