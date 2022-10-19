林作被控不小心駕駛　搵「嫩口版陳鍵鋒」打官司獲讚全行最靚仔

「抽水王」林作今年6月駕駛私家車至中環長江中心停車場時，懷疑失控撞柱，事件中沒有人受傷。林作因而被票控一項不小心駕駛罪，案件昨日（17日）於東區裁判法院提訊，林作不認罪，案件排期至2023年2月16日開審，林作離開法庭時信心十足直言：「掂呀！」

林作。 (ig@jolamchok)

林作Post出與兩位代表律師的合照，而站在右面是林作的大律師好友，濃眉大眼、英俊挺拔又斯文得體，令人不禁看多兩眼，而脫下口罩後更是不負眾望，氣質樣貌都有幾分似後生的陳鍵鋒，可謂「濃眉大眼版陳鍵鋒」，高顏值絕對有資格進軍娛樂圈！

林作偕兩位代表律師步出庭外合照，右為大律師梁曦，左為范德偉。（IG@jolam.luxury）

這位代表林作的大律師名為梁曦（Sebastian Leung），據悉他年僅20多歲，畢業於英國名校布里斯托大學和香港城市大學。操流利英、日語和廣東話。林作接受《香港01》訪問時大讚梁曦「全行最靚仔」，又透露梁曦能文能武，為大律師工會足球隊隊長，林作非常欣賞梁曦，因為「想畀啲機會新人」，故選擇梁曦作為他代表律師。

代表林作的大律師靚仔到可以進軍娛樂圈！（網上圖片）

相信不少有看電視劇的網民也記得陳鍵鋒在《律政新人王》的「小鮮肉」面孔。(《律政新人王》劇照)

另外一位幫林作打官司的律師范德偉（David Fenn），自稱「法律界林作」及「法律界KOL」，似乎頗為仰慕林作，更自薦做林作代表律師，而原來他亦有進軍演藝圈，曾參演《#PTGF出租女友》飾精英律師。

談到案件，身為前大律師的林作表示「不小心駕駛係一條好無聊嘅罪」，他續指：「同埋有意思嘅，究竟『不小心駕駛』嘅『不小心』呢三隻字究竟有咩含義呢？憑借呢一次嘅機會有可能係喺駕駛法例上有新嘅進展，我講真嘅，非常有趣。」

林作下線Bronte美照：

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另一位靚女下線Jasmine：