美麗戰場｜傳陳瀅同劉佩玥「為仔」反面 疑因拍劇再續姊妹情

陳瀅與劉佩玥向來好姊妹關係，經常孖住一齊玩，不過有傳兩年前二人「為仔」傳出不和，二人變成老死不相往來，硬生生將《美麗戰場》的劇情搬上現實生活！

陳瀅在劇中十分搶鏡。

拍〈美麗戰場》令關係破冰

而今次能夠見到二人同台，只因拍攝《美麗戰場》令二人關係破冰成功。今天（18日）陳瀅孖好姊妹劉佩玥出席劇集《美麗戰場》的宣傳活動。提到「為仔」鬧不和，劉佩玥即燥底表示：「講到口都臭，答完之後都好似冇聽過咁，一路繼續講。（係咪好嬲？）唔嬲呀，係覺得好無謂啊，而家答嚟都覺得唔需要再答，如果大家覺得係不和咪不和囉，最緊要你哋開心啦。」劉佩玥又再憤憤不平地說：「我唔覺得好朋友好姊妹會因為仔去鬧交，然後無端端拍一部劇就好返呢？咁我又覺得好有保留啦。」

劉佩玥激動澄清表示同陳瀅一直都咁好姊妹 （梁碧玲攝）

陳瀅：唔係影相po上IG先叫好姊妹

至於點解會有二人因「爭仔」不和的新聞傳出，劉佩玥就有一番見解：「男仔同女仔可以傳緋聞感情嘅嘢，咁兩個女仔人哋覺得你咁好有啲咩可以傳？我哋兩個覺得唔需要討論，唔需要澄清咁咪由佢囉。」陳瀅認為有段期間工作較忙碌未能每天見面：「咁我哋做呢行拍劇就係咁，我之前拍痞子殿下同日日見到佢哋，我哋呢排冇見係咪代表我哋又不和啊！」陳瀅更叫大家唔好諗到咁敏感，唔一定要每次都影相po上IG先叫好姊妹啊。

二人訪問期間經常眉來眼去 （梁碧玲攝）

陳瀅力勸劉佩玥遠離花心男

而翻查資料，當年陳瀅、劉佩玥、何雁詩三個是好姊妹，三人更曾一同去旅行friend到爆，不過當劉佩玥與溝女王周志文拍拖後，有傳陳瀅當時力勸劉佩玥遠離周志文，但劉佩玥反而越難越愛，更同到周志文公屋同居，亦因此與陳瀅關係越走越遠，發展與《美麗戰場》劇情有部份相似，不過近年周志文都修心養性，與劉佩玥感情雖沒有公開但發展穩定。