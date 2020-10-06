何雁詩過大禮加單身派對唔見影　疑姊妹決裂劉佩玥轉陣孖網紅慶生

準新人鄭俊弘和何雁詩前日（4日）按照傳統進行過大禮儀式，為11月舉行的簽紙和接新娘儀式倒數。當日，何雁詩的一班好友蔡思貝、陳瀅和賴慰玲等好姊妹都有現身撐場，但唯獨欠缺她昔日的「同居密友」劉佩玥。

何雁詩過大禮，但劉佩玥呢？（IG/@honganc）

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何雁詩、陳瀅和劉佩玥在2015年主演劇集《四個女仔三個Bar》一同飾演見習大律師而成為閨蜜，三人更姊妹情深，實行有屋齊齊住。但自從何雁詩和男友搬出去屋村後，其餘兩姐妹也都紛紛搬走。當時劉佩玥就被爆已獨自搬去了價值2000萬的北角半山海景台，而陳瀅亦搬到價值3000萬的柯士甸站豪宅。

《四個女仔三個BAR》劇照

昔日姊妹情不再？（IG/@honganc）

到底何雁詩和劉佩玥姊妹情是否生變呢？雖然劉佩玥亦於今年6月，在IG曾上載過與何雁詩和陳瀅的合照，並寫道：「有妳們，室內也是好天氣。」但她今年的生日派對，並未見何雁詩和陳瀅與她慶祝，反而有兩位KOL Lilian Kan和Miss Hunny（何穎璇）陪伴，順利打入網紅圈子。

劉佩玥今年生日只有和網紅圈子慶祝！（IG/@arryuu）

2017年，劉佩玥的生日亦有何雁詩和陳瀅陪伴。（IG/@honganc）

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而何雁詩的人生最重要環節，包括告別單身派對和過大禮同樣沒有劉佩玥的身影，何雁詩早前率先透露姊妹團包括蔡思貝、陳瀅、陳嘉寶及吳嘉熙等。而在2018年9月，何雁詩和陳瀅齊齊陳凱琳慶祝生日時，劉佩玥亦無份，當時何雁詩更hashtag三個女仔三個bar，提也沒有提過劉佩玥。而何雁詩最後有劉佩玥的照片，已是2018年4月9日與劉佩玥齊齊擁吻陳瀅的照片了。何雁詩接受《香港01》訪問時盲澄清：「佢都有出席呀，不過無Post到相only（11月會唔會邀請佢呀？）結婚當然會邀請佢出席啦！」

又冇劉佩玥份！（IG截圖）

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