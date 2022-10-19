容祖兒飲水思源不忘羅文教導　清唱向恩師致敬：我的心永遠有你

今年是殿堂級歌手羅文逝世的20周年，早前眾多位歌手就在紅館的《羅文．傳承全城紀念演唱會》上獻唱多首經典名曲，而身為徒弟的「天后」容祖兒（Joey）就壓軸出場獻唱。雖然演唱會已經圓滿結束，不過Joey仍掛念着恩師，近日就在社交網站拍片清唱歌曲《最後一課》向恩師致敬，直言：「你是我的天使，我的心永遠有你。」懂得飲水思源，保有赤子之心令不少網友讚許。

容祖兒一直惦記着恩師的教導。（yungchoyee@IG）

眼見Joey上貼的影片，其身處在某空曠的空間上，清唱自己的歌曲《最後一課》，在沒有音樂的配製下，其完美演唱，情感十足非常動聽。以該歌曲向恩師羅文致敬的她留言表示：「謝謝老師給我的教導，讓我終生受用。今天我大個女了，然而你的精神卻長生不老，願在你的庇佑下，讓我繼續這份頑強的漂亮，想念你瞭望天空的印象，閉上眼睛我又看到你那來自心底的美麗，教我笑看世上所有的難題。尤其面對著惶惑驚怕亦無不退縮，熱情依舊把一切看得淡然，得到了學會去放低，你是我的天使，我的心永遠有你，應該說你是我心的一部份。」Joey至今仍沒有忘記恩師的教導，仍保有一顆赤子之心，懂得飲水思源，歌藝好人品好，難怪這麼受歡迎。

容祖兒清唱《最後一課》向恩師致敬 。（影片截圖）