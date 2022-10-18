90後男星自毀前程鹿晗發展處停滯期　楊洋搣甩奶油味換戲路成功

近年不少90後一線男星自毀前程，遭到封殺演藝事業難以翻身，反而當中的楊洋卻愈來愈好站穩圈中地位之餘，其戲路發展更愈來愈廣，近年屢接演比較正氣﹑充滿男人味的角色大受好評，最近接拍的新劇《我的人間煙火》更掀起瘋狂討論，無論演技﹑戲路﹑人品等都獲得網友肯定，絕對是第一批90後男星中最成功的一位。

楊洋的人氣持續高舉不下。（楊洋微博圖片）

在不少網友眼中吳亦凡﹑鄧倫﹑鹿晗﹑楊洋都屬第一批90後一線男星，不過吳亦凡就在最當紅的時候於2021年因涉嫌強姦案被刑事拘留，事件震驚兩岸三地，隨即演藝事業遭到停頓全面封殺，今年中該案件終於開庭，不過因為涉及隱私不公開審理，法院將擇期宣判。另外，在今年初鄧倫因逃稅問題而被上海市稅務局追繳1.6億人民幣（約1.7億港元），及後與其合作的許多品牌緊急切割，更向他追討代言費及違約金，雖然他有透過工作室發出聲明道歉，但網友們完全不賣帳，演藝事業亦已中止。

吳亦凡因為涉嫌強姦案而重挫演藝事業。（視覺中國）

而與吳亦凡同期回國發展的鹿晗，雖然演藝事業仍正常運作中，不過其戲路依舊仍然擺脫不了花美男的形象，而且演技上一直遭到批評，2019年主演科幻電影《上海堡壘》劣評如潮，更讓導演滕華濤一度在微博貼文道歉：「真的很抱歉，這部電影讓你們賠錢了。」更曾在接受訪問時表示：「我用錯了鹿晗」，一度令人積質疑鹿晗的人氣已經大不如前。而這兩年他亦沒有推出任何新的影視作品，只集中在綜藝節目同代言廣告上，事業似乎處於停滯期。

鄧倫因為逃稅問題而被封殺。（視覺中國）

鹿晗已經有兩年時間沒有推出新作。（鹿晗微博圖片）

反而楊洋的發展卻愈來愈順遂，近年嘗試轉換戲路的他相當成功，從過去被人高富帥的形象現在則給予大家硬漢的氣息，從劇集《特戰榮耀》飾演武警特戰隊員﹑電影《急先鋒》飾演國際特工，在剛拍攝完畢的劇集《我的人間煙火》飾演消防隊長，而網上已經有許多路透照流出，身穿消防制服的他相當帥氣，剪了一頭極短髮盡現MAN味，而且他身材壯碩在外型上沒有違和感，據指劇中有不少實景拍攝，楊洋都是親自上陣，劇集未播已經在微博開創了不少話題。

楊洋近年屢接充滿男人味的角色。（微博圖片）

在拍畢《我的人間煙火》後，楊洋又被發現馬不停蹄進組拍攝電影《援軍明日到達》飾演軍人，接二連三飾演充滿正能量角色，展現男人味帶給觀眾不同感覺，可溫柔可硬漢，發展空間相當寬廣。另外，有不少跟隨楊洋拍攝劇集的工作人員在網上爆料，激讚楊洋夠專業之外在人品上亦非常好，不時請大家喝東西，被認證是親切又溫柔的全能男星。

楊洋在《我的人間煙火》飾演消防隊長。（微博圖片）