下流上車族｜林敏驄只係執二攤　最初人選係電影人組「亞視三寶」

《下流上車族》播映兩日，第一集收視更高開23.2點，看來大家對這個圍繞居住問題的題材有相當高的興趣，又或是對林敏驄首次拍劇感到好奇，想從中得到一點快樂。《下流上車族》由林敏驄、江美儀及鮑起靜領銜主演，並由郭柏妍、羅毓儀、鄧智堅、林穎彤、關曜儁、丁子朗及袁文傑聯合演出，主角一家用盡下流手段為圓上車夢，鬧得笑料百出，嚐盡親情衝突，感情激變。

經過多番波瀾，他們最後又能否達成上車夢？（《下流上車族》劇照）

《下流上車族》難得地找來林敏驄，當然很大可能由老死曾志偉出手牽線，但原來《下流上車族》本身並不是想找林敏驄做主演，而是想找「亞視三寶」作一個宣傳手法。三寶裡面，江美儀和鮑起靜是其中的兩位女寶，那麼男寶是誰呢？

亞視二寶好好睇。（《下流上車族》劇照）

而本來的一寶是由姜皓文擔任，《下流上車族》五月開機拍攝，姜皓文在三月已收到劇本，並已經接拍兼開了一日工，可惜最後因為與電影檔期撞上，只能忍痛放棄《下流上車族》。姜皓文近年不時出現在無綫劇集中，例如《鐵探》、《使徒行者3》和《刑偵日記》，而在電影方面已得到過金像獎男配角，相信會繼續向影帝進發，雙線發展的姜皓文又難怪時間難就。

《下流上車族》男主角本是由姜皓文擔任。

林敏驄也曾經就自己「執二攤」作出回應，他指自己擔任電影導演時，一個角色會準備五個演員作準備，隨時頂上。他又笑指，如果「黑仔做咪黑啲，我做咪好笑啲！」，看來他並不介意。

林敏驄臨時加入《下流上車族》劇組。（林敏驄FACEBOOK）