《愛的迫降》仍是北韓人最愛韓劇　不惜花月薪20倍「偷」看

由玄彬和孫藝珍等主演的《愛的迫降》於2019年播出時掀起了一陣追劇潮，想不到這部以北韓為題材的劇集，至今仍是北韓人的最愛韓劇，禁看韓劇的北韓人更不惜花月薪20倍的高價偷偷收看。



韓國一間專門負責北韓民營宣傳的機構「國民統一廣播」近日發表了一項調查，調查對象為50名來自北韓的人民，關於他們對國外媒體資訊的接收度等。50位對象中，48人表示曾接觸來自南韓的劇集或電影，34人曾接受南韓歌手相關的演唱會影片，其中24人更曾因此而被送到教化所。而《愛的迫降》則是北韓人中喜愛度最高的韓劇，《The Penthouse》及《魷魚遊戲》則僅貼在後。

《愛的迫降》至今仍是北韓人的最愛韓劇。（劇照）

根據報道指，原本有16集的《愛的迫降》目前在北韓只有8集流通。人民想一次過收看8集《愛的迫降》的話，需要花費約9至10萬北韓圜（約778至872港元）。北韓人平均月薪只有約5,000北韓圜（約44港元），「偷」看的代價不但只有月薪的20倍，而且有機會犯下《反動文化思想排擊法》。

在北韓收看8集《愛的迫降》的話需要付約800港元的費用。（劇照）

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