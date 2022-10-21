艾粒演唱會｜當奴透露前妻有睇總綵排　公布離婚消息後鬆一口氣

為慶祝艾粒出道二十年，一連四場的《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十 ICHIBAN 香港之夜》 昨晚（20/10）於九展Star Hall正式開騷，臨近尾聲時，大會公布演唱會將於明年二月開Part 2，完全不知情的少爺占和當奴先一臉茫然，再興奮問：「真㗎？真㗎？」



演唱會接近尾聲，大會公布將於明年二月開Part 2，完全不知情的少爺占和當奴一臉茫然。（梁碧玲攝）

兩位於騷後接受訪問時表示今次的演唱會是期待已久，原定今年2月舉行，卻受疫情影響要延期至10月。而距離Part 2的演唱會只剩下三個多月，當奴恍然大悟說：「係喎！三個零月之後就係啦喎！」少爺占表示會將本來準備好的環節搬上Part 2舞台：「好彩2月嗰時本身諗住有啲talk，大家好期望嘅舞台劇形式，而家就可以將佢搬番落下年二月嗰度做。」

一連四場的《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十 ICHIBAN 香港之夜》 ，今晚（20/10）於九展Star Hall正式開騷。（梁碧玲攝）

提到於台上跳唱Anson Lo的《Megahit》，當奴說2月籌備演唱會時已經很喜歡這首歌，並打算開始排練，但因疫情令演唱會延期，所以臨近暑假，差不多6月時才開始排練：「喺屋企開始排，勁聽，我係每日聽起碼10次，喺架車度係咁聽、係咁唱，練到發夢都喺度排緊呢隻舞，噚晚我都夢見呢首歌，我希望Anson Lo唔會睇到啦。」

當奴唱跳Anson Lo的《Megahit》，台下觀眾尖叫聲不斷大叫「奴奴」，全場站起來跟着音樂擺動。（梁碧玲攝）

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至於自彈自唱Edan的《E先生連環不幸事件》少爺占就表示排練時間比當奴短：「個零月啦，佢揀咗《Megahit》我就諗可以做咩，冇理由又係跳舞，所以就不如彈琴啦。如果識彈嘅應該覺得我好渣，因為我個仔見我彈嘅時候話『嘩！咁簡單嘅爸爸你首歌』，我話唱埋唔同㗎啦，又彈又唱兩件事嚟，行開啦…佢見我練咗成個月，彈嚟彈去都係嗰幾個chord，佢就話『好易喎爸爸』。」

少爺占自彈自唱出Edan的《E先生連環不幸事件》，全場拍爛手掌。（梁碧玲攝）

日前，當奴突然爆出跟結婚多年的太太張詠恩（Jan）離婚，他亦承認已經離婚五年。問到有否影響心情，他輕鬆表示完全沒有：「講咗出嚟超舒服，反而擔心拎唔到個核酸結果，嚟唔到呢度做騷，張繼聰嗰單嘢搞到我好大壓力，我係超驚，練歌同排舞都冇飲過水同除過口罩，擔心呢樣多過自己屋企事，反正都發生咗好耐，咁所以我都覺得冇乜嘢。」他指不是刻意隱瞞，只是一直找不到機會公布消息：「機會嚟到咪講，記者問，我就話係呀，佢都話『吓！』咁樣。」

兩位於騷後接受訪問時表示今次的演唱會是期待已久。（梁碧玲攝）

至於阿Jan有否來睇騷，當奴透露她昨天已前來觀賞：「佢知今日有記者，就噚日嚟咗睇總綵排，多謝晒大家。」他重伸與阿Jan如家人一樣，少爺占亦不擔心新聞會影響當奴情緒。問到守秘密是否很辛苦，少爺占笑言：「我以為佢講咗畀好多人聽，前幾日先知佢淨係話咗畀我一個人聽，我又好保守到秘密嘅。」有機會與阿Jan復合嗎？當奴說：「答你唔到呀，等下一世緣份仲喺唔喺度，如果你相信有好多世嘅話。（相唔相信下一世都會相遇？）承你貴言囉，真係答你唔到，而家主要都係做埋2、3，4場同埋Part 2，同埋嚟緊嘅馬拉松。」