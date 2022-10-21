鄭裕玲認不與無綫續約結束44年賓主關係　首次剖白：渴望出面做嘢

現年65歲的鄭裕玲（Do姐）近日傳出決定於約滿後不再續約，正式離開服務44載的無綫（TVB）。對此，她今日（21日）在主持的電台節目《口水多過浪花》直認已決定不再續約，已回復自由身：「我決定唔續約，合約滿所以冇續約。首先我覺得呢三年嘅疫情對大家唔多唔少心態上都有唔同，我自己就覺得同TVB合約咁耐，佢對我係好好，咁我同公司交代嘅時候亦都係好開心，如果將來有咩節目係適合我，我亦覺得自己啱做，我都會同佢哋效力。」鄭裕玲更強調唔會再簽長約：「因為好多嘢未試過，所以唔排除一切可能性，無論同邊間機構，做啲乜嘢又好啦，所有都會考慮，因為我想試新嘢。」

Do姐在節目中交代去向。（FB照片）

鄭裕玲稱電台的工作會繼續：「因為我好鍾意做訪問，另一個原因係呢個節目有四個人，我要一個長假，相信商台都會體諒，同埋做電台唔使出樣簡單好多。」她亦講到有不捨得和少少掙扎：「有唔捨得，會掛住啲同事，但唔會見唔到，因為都有合作可能性。嗰邊好好，好尊重我嘅意見，都問咗我幾次，但最後都係開心，啱時間啱節目都會合作。（會唔會有遺憾？）我都做咗好多嘢，而家係渴望會唔會喺出面做到呢？」

Do姐鄭裕玲是本地金牌司儀，大騷有佢在場特別順暢。（IG：@do_do_cheng）

鄭裕玲在1978年獲方逸華邀請加盟無綫電視，演藝事業正式起飛。加入無綫電視後，鄭裕玲憑藉精湛演技，即躍升為無綫當家花旦之一，坊間更有「70年代看汪阿姐，80年代看DoDo」的說法。同時，鄭裕玲已擔任不少大型綜藝節目司儀，包括1984年至1988年連續四年夥拍汪明荃、何守信等主持台慶。鄭裕玲形象健康、高貴和專業，成為不少廣告商寵兒。1989年英國查爾斯王子和黛安娜王妃訪港，鄭裕玲獲邀成為演藝界唯一代表，地位超然。

農歷年除夕夜當重任，Do姐是三王一后。身邊的男司儀有陳欣健，何守信，譚炳文。（網上照片）

鄭裕玲於1987年曾離開無綫電視，從電視圈走到電影圈 。1988年，她主演的《月亮星星太陽》榮獲《第25屆金馬獎》最佳女主角。1991年再憑喜劇《表姐，妳好嘢！》飾演表姐一角榮獲《第10屆香港電影金像獎》最佳女主角，亦是歷屆金像獎首位憑喜劇奪得影后殊榮，因此有了「金像金馬雙料影后」之稱。鄭裕玲全力進軍電影界的數年內，作品產量高、品質高、票房高，並憑着勤力、努力和進取的性格，是香港為數不多能在票房上和男演員一較高下的女演員，因此在影圈受到電影界的尊重。

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之後在鄭裕玲為了休息而短暫移民加拿大溫哥華，之後回流。鄭裕玲在2003年宣布永遠不再拍劇，鄭裕玲為了健康和快樂才有停劇的舉動；因拍劇會擾亂日常作息，對於早睡早起的鄭裕玲才有停劇的舉動。而這個消息引起了全城轟動，眾多藝人及忠實觀眾亦大嘆可惜。如今主要擔任綜藝節目、大型特備節目等的司儀及主持工作，憑著理性睿智的口才和氣質修養獲冠以「金牌司儀」的美譽，與獨當一面的香港女藝人如沈殿霞、汪明荃、薛家燕齊名，為無綫電視的鎮台之寶，同屬TVB的靈魂人物，地位非凡。