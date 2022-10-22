美麗戰場｜網友指朱晨麗如眾人媽媽　盤點七大女演員真實年齡

台慶劇《美麗戰場》雲集多位女星合演。（網上圖片）

台慶劇《美麗戰場》已播出超過一半，劇情進入白熱化階段，陳瀅飾演的鍾家寶與蔣家旻飾演由鍾家琪由家庭鬥到選美，加入娛樂圈繼續勾心鬥角，更有設局強姦及殺人橋段高潮疊起。戲內敵對但戲外演員們感情相當好，劇組相約食大閘蟹言談甚歡，但其中一張合照卻惹來不少討論。

《美麗戰場》一眾演員齊齊食大閘蟹。（IG：@snow711）

導演葉念琛、男主角方力申、Bob林盛斌夫婦，以及劇中七位女角包括陳瀅、蔣家旻、朱晨麗、劉佩玥、陳曉華、何依婷、孫慧雪都有出席聚會。他們先後上載飯局合照，當中Bob被七位靚女攬實的合照最為吸睛：「你睇吓徐富貴幾受歡迎！其實影咗好幾張嘅，不過全部都係朦，最清呢張，可能因為係我老婆揸機，嬲到手震………」

《美麗戰場》戲內敵對但戲外演員們感情相當好。（IG：@snow711）

呢張大合照，大家估下《美麗戰場》各位女星真實年齡。（IG：@bob_lamshingbun）

網友留言指朱晨麗似其他幾位的媽媽。（IG：@bob_lamshingbun）

劇中另一男主角陳山聰留言：「好彩我冇嚟，唔係你就係負責揸機嗰個」周志康笑稱：「你今鋪真係要除褲跪啦...」網友笑稱Bob艷福不淺如現代版韋小寶，又有網友發現陳瀅身穿TVB外套，爆笑問：「要有幾愛TVB先可以收工都着住TVB件褸？」但有網友指Bob上載的照片應該原圖上載未有執相，圖中幾位女演員顏值表露無遺，有網友指：「左上嗰個似佢哋媽媽……」其實朱晨麗並非圖中年紀最大的女星，點擊下圖睇各女演員真實年齡：