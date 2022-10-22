蔡楓華開演唱會勁多嘢講　串黃子華唔識做戲：佢封神，我都係咁講

蔡楓華一連兩場嘅《深情永記演唱會》今晚（21日）喺荃灣大會堂開鑼。以黑Cap 、黑超配皮褸出場嘅蔡楓華一現身，全場觀眾尖掌聲不絕，又有人舉燈牌。

蔡楓華在荃灣大會堂開騷。（林得懿攝）

蔡楓華表示今次開騷兩場全爆滿，理應冇壓力，但由於已四年多沒有唱歌，所以好驚。「今晚好感觸，本身打算加場，但度極都無場，只可以開下午三點，作為歌手、自資者，都覺得係對觀眾唔住，寧願唔加，將來搵個大啲嘅地方再開，紅館，伊館都冇所謂。」蔡楓華指自己入行後第一隻碟只賣五千張，成績強差人意，幸好笫二隻碟成功逆轉，但他當時亦有諗到底要留在娛樂圈多久。

個唱尾聲，同觀眾零距離握手。（林得懿攝）

「因為我未丟低書包已走入娛樂圈，所以我係真真正正嘅娛樂圈人。我畀個意見大家，有啲咩KOL成日話有秘聞，我真係諗唔通點解咁多人去聽，佢到底知道幾多嘢，我話畀你聽，好多時娛樂圈嘅嘢，就算娛樂圈人講畀你聽，你都唔好信啦！」

有觀眾向蔡楓華獻花。（林得懿攝）

蔡楓華好投入。（林得懿攝）

蔡楓華好多甫士。（林得懿攝）

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蔡楓華又感謝有報道指他演唱會開賣第一日滯銷，間接幫他做宣傳。他又感謝觀眾山長水遠到荃灣支持他。「成日都諗係咪幾年之後出番唱，會唔會又多啲人嚟睇？而家賣得嘅準則，係要喺半小時到一小時內爆。蔡楓華啲騷從來冇贊助、又唔派飛，因為冇discount ，乜都冇，係逐張賣出去，非常辛苦。紅館開幾廿埋嗰啲，全部都係大公司做，又有保險公司包，所以開幾十場就係咁解，而你哋係真真正正正嚟聽蔡楓華唱歌。」

蔡楓華真心犀利。（林得懿攝）

蔡楓華又提自己80年代未有買樓，原因係將所有錢存入銀行賺利息，並指所得到嘅比無綫份糧更多，但亦同時錯過很多「上車」機會，「如果你無樓嘅，唔使驚，蔡楓華陪你。」趁樂手準備期間 ，蔡楓華不停談笑風生，又突然指黃子華唔識做戲。「我真心，就算佢喺度都咁講。佢封神，我都係咁講，我發覺佢同徐子珊就算情情塔塔，隻手都係咁（做出機械人般的動作），因為佢做慣棟篤笑、你冇理由對住個女仔話愛佢，然後咁，但啲人又鍾意聽佢講嘢。」

蔡楓華唱得夠放，講得仲放。（林得懿攝）