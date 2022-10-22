李泳豪與台灣老婆結婚竟令母子關係決裂　傳施明不滿新抱成導火線

李家鼎 (鼎爺) 細仔李泳豪於2011年與拍拖9年的楊思琦分手，當年因為女方的背叛令他經歷情傷，至兩年多前終於覓得真愛，與台灣女友Agnes一拍即合火速共墮愛河。兩人拍拖兩年多，李泳豪於今年8月宣布迎娶Agnes，一對新人於前日註冊結婚，在鼎爺的私房菜館舉行註冊儀式，正式結為合法夫妻。而身為老爺的李家鼎亦對新抱讚不絕口，在娶新抱當日又坦言等這天足足等了20多年，還表示渴望早日抱孫。然而在李泳豪娶老婆這個大喜日子，他的媽媽施明與孖生哥哥李泳漢竟然未見現身。

李泳豪的婚禮今日下午於父親李家鼎（鼎爺）的私房菜館舉行 (節目截圖)

今日就有報道指李泳豪的媽媽施明原來對Agnes頗有微言，據悉當初鼎爺一家知道細仔再次拍拖大為高興，但其後施明得悉Agnes與豪仔同齡便對此感到不太滿意。雖然大仔泳漢已有一對子女，可是施明仍然希望泳豪仔婚後可以為李家開枝散葉，她認為Agnes已屬高齡產婦，故她建議泳豪再觀察下先。

不過有指泳豪愛情至上懶理媽媽的建議，亦未有理會媽媽的反對而與Agnes共賦同居，繼續愛得痴纏。自始泳豪與媽媽及哥哥的關係逐漸疏離，彼此幾乎不再聯絡，就連當日決定結婚都沒有通知兩人。據悉施明是看報道才知道泳豪要結婚，泳豪並沒有邀請她和泳漢出席註冊儀式，這都令施明又嬲又傷心，更經常以淚洗面，母子關係幾近決裂。而李泳漢回應傳媒問他為何未有出席弟弟的結婚註冊儀式，就刻意避談表示不答了。鼎爺對於泳豪與施明因為Agnes鬧翻的傳聞，就聲稱是別人亂說，並沒有這樣的事。

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