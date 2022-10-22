41歲關智斌保持童顏認基因好　自爆已「雪精」：我都留定咗啲㗎喇

以組合BOY’Z出道的關智斌（Kenny），多年來一直保持童顏，更猶如逆生長一樣，早前他在由連詩雅（Shiga）同蝦頭（楊詩敏）主持的網台節目《絲打圍爐》之《絲打圍佬》中分享凍齡秘技，最新一集他就大爆已經冷藏精子，更分享自己的經驗！蝦頭大讚現年41歲的Kenny不但外貌Keep得好，心態更保持年輕，性格討好：「你嘅genes（基因）應該係正genes。」Kenny亦大方承認：「我覺得應該都真係不錯㗎，我都留定咗啲㗎喇其實，有㗎有㗎。」



關智斌（Kenny）大爆已經冷藏精子！（YouTube影片截圖）

隨着科技進步，「雪卵」漸漸變得普及，不少圈中女星都曾透露已進行雪卵手術，而Kenny就認為其實「雪精」也是一樣：「因為你基本上只係……你唔同年紀嘅嗰個狀況都唔同，攞你最優良嘅。（儲存方法一樣嘅？）我唔知係咪一樣啦，不過都係嗰啲冷藏。」相比起女士們「雪卵」需要打排卵針，Kenny就透露「雪精」相對比較簡單：「男仔唔使㗎，女仔係難啲，因為你真係一個月一粒（卵子）呀嘛，唔似男仔一日有幾百億。」

Kenny大方分享「雪精」經驗。（YouTube影片截圖）

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不過Kenny又指雖然男士們同女士們不同，但亦講求精子的質量：「因為我覺得28歲同40歲嗰啲都唔同。」聽完Kenny分享「雪精」的經驗之後，蝦頭即刻「想入非非」，Kenny即笑言：「想問我借呀？」場面非常搞笑！

場面非常搞笑！（YouTube影片截圖）