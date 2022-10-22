校花校草2022｜「嫩版迪麗熱巴」Shadow屈居第二：選港姐？睇機會

歷時兩個多月的《校花校草2022：從現在發掘未來》，今日（22/10）終於到了21名參賽者的「畢業禮」。是次比賽由510（吳伊琳），Stone（林子峰）奪得第一名，賽前大熱、被指激似迪麗熱巴的Shadow（王紫影）則屈居第二。



Shadow（王紫影）在《校花校草2022：從現在發掘未來》得到第二名。（資料圖片）

Shadow（王紫影）接受《香港01》訪問時，直言因為只得第二，所以感到失落。她說：「因為冇機會即刻就拎到試當真藝人合約，亦都冇機會即刻賺到十萬，亦都冇機會用試當真藝人身份賺十萬，一百萬。雖然仲有一年臨時約，但係都唔知點樣把握呢個機會。」

今日是「校花校草」的畢業禮。（林迅景攝）

她透露，雖然錯過了簽約成為試當真藝人的機會，但他們21位參賽者仍會與試當真簽一年臨時約，表現好的話或許可以在之後有更多發展。如果一年之後未能續約又怎麼辦？她回答：「唔知㗎，所以咪好失落囉。我失落就係失落呢樣嘢，點算呀？」

Shadow（王紫影）直言有少少失落，不過會接下來一年會更加努力。（林迅景攝）

她表示，現時正在修讀大學Year 3，會先完成學位之後再作打算。她也表示，在比賽中獲益良多，過程也十分好玩。她說：「未試過自己落手落腳合作，創作一條片，一嚟第一下就做女主角，仲要咁大製作，係求都求唔嚟，呢個都算係一個獎品。」

「校花校草」21位參賽者。（林迅景攝）

最令她印象深刻的是，大家為了拍戲由夜晚拍到天光。她說：「但係大家都唔捨得走，夜晚6點開始拍到天光，雖然有啲時間係等緊曾Sir（曾梓賢），因為佢有6，7個鐘打戲。」她直言，如果一年後不獲簽約，她也會盡自己所能加入娛樂圈。她說：「自己send email囉，畀天下一，自己send email去公司。選港姐呀？我記得都有人問係咪怕着泳衣，其實我IG都有好多泳衣，（選港姐）都係睇機會，唔排除，冇所謂㗎，講到咁死第時選中點算。」