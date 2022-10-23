校花校草2022｜510奪冠真望有唱歌培訓　Stone：音樂，真係㗎？

試當真《校花校草2022》昨日（23/10）舉行畢業禮並公布結果，最後由510（吳伊琳）和Stone（林子峰）成為《校花校草2022》第一名。畢業禮結束後他們接受《香港01》訪問時，Stone（林子峰）心情依然激動，眼泛淚光。



510（吳伊琳）和Stone（林子峰）成為《校花校草2022》第一名。（林迅景攝）

510（吳伊琳）說：「好感恩，因為過程入面得到好多人幫助同教導，因為好多嘢都唔係必然。」Stone（林子峰）也說：「好多謝屋企人，因為佢哋一路都默默地支持我。每一日都要留到好夜，瞓覺未必好多但係好享受，享受嗰種忙喺自己開心嘅地方。」510（吳伊琳）坦言：「我覺得唔係辛苦，不過都攰，因為唔夠瞓，學業同兩邊兼顧嘅時候就好chur。」

《校花校草2022》畢業禮，全體大合照。

為了度橋，拍片，原來他們放學就會「開工」直到凌晨時分。510（吳伊琳）更透露，曾經試過通宵。她說：「我試過通宵完直接返學。4點半放學直接去studio，中間有食飯嘅，我哋成日黐餐，黐完餐之後，有時導演都要開會，我哋就自己度吓劇本，然後再拍吓戲，排完戲再畀導演睇，跟住可能已經兩三點，之後搭的士返屋企，7點起身返學。」

《校花校草2022》畢業禮，510（吳伊琳）和Stone（林子峰）仲有獎金。

510（吳伊琳）和Stone（林子峰）均希望，簽約成為試當真藝人後，希望會得到一些機會，以及有培訓。510（吳伊琳）：「希望音樂方面都有。」Stone（林子峰）聞言笑說：「音樂？真係㗎？」510（吳伊琳）回答：「唔得咩？」