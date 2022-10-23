黃金盛宴｜馬浚偉號召9大星廚打造　肥媽一招令鼎爺秒變「綿羊」

為迎接無綫55周年，視TVB如母校的馬浚偉自2011年首播的《大廚出馬II》後，相隔11年再「出馬」，為一連9集的台慶大型廚藝節目《黃金盛宴》擔任主理人，並決心打造「黃金盛宴」款待歷年一眾飲食節目VVIP，包括無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、著名食評家蔡瀾、1985年香港小姐冠軍謝寧、資深廚師周中、薛家燕、周汶錡及莫樹錦醫生。

馬浚偉主理的《黃金盛宴》請來9大「星廚」，獲邀出席「黃金盛宴」的VVIP有曾志偉、蔡瀾、謝寧、周中、薛家燕、周汶錡及莫樹錦。

為隆重其事，身為《黃金盛宴》主理人的馬浚偉是次號召9大無綫最具代表性的「星廚」坐鎮，包括《阿爺廚房》李家鼎（鼎爺）、《食平D》系列肥媽（Maria Cordero）、《疫境廚神》黎諾懿、《煒哥的味道》陳煒、《美女廚房》評判Jacques Kagi（祈積奇）、《煮場爭霸》黃亞保（保哥）、《女人必學100道菜》三姐、《煮戰》總冠軍行政總廚級人馬譚以健，以及曾參與《美女廚房》的星級甜品師Amanda S.。明（24日）晚播出的第一集率先晒冷，9大星廚將以「一人一菜式」展示別具個人風格佳餚；後（25日）晚播出的第二集起，每集會有2至3名星廚登場，他們會根據特定主題走訪各大知名食府汲取靈感，再協力炮製多道菜式，經由主理人及「星級嘉賓」嚴選出優秀菜式加入「黃金盛宴」菜單。

馬浚偉主理的《黃金盛宴》請來9大「星廚」（左起）譚以健、三姐、Amanda S.、黎諾懿、肥媽、鼎爺（右四起）、陳煒、保哥和Jacques Kagi。

首周亮相的「星廚」陣容包括肥媽、鼎爺、諾懿及保哥，「星級嘉賓」則邀得陸浩明（6號）、譚玉瑛、陳敏之和著名堪輿學家蘇民峰，而本周焦點是破天荒首度強強聯手下廚的肥媽和鼎爺！二人於首集碰頭時，被主理人馬浚偉追問他們曾否不和，肥媽回應：「佢唔係我嘅，我唔係佢嘅，點會嘈交啫！」引來全場爆笑。不過更精彩的還在後頭，肥媽與鼎爺兩雄相遇，想不到只有肥媽能保持「上靶」位置，面對肥媽一聲喝令「喂幫吓手啦」，向來霸氣十足的鼎爺即變「綿羊」兼無奈笑道：「真係陰公」，馬浚偉見狀即笑指畫面溫馨又有愛。是集主題為「頭盤」，肥媽就此再度發揮搞笑本色：「以前淨係畀啲啲Budget就要我諗好多嘢，而家無限Budget，幾大整靚嘢！」最終肥媽和鼎爺豪用蟹、黑松露、魚子醬等貴價食材，合力炮製4道佳餚。